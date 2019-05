Na finále Eurovize vystoupí Madonna, potvrdila televize

Tel Aviv - Americká zpěvačka Madonna vystoupí v sobotu na finále mezinárodní písňové soutěže Eurovision Song Contest v Izraeli, potvrdila dnes izraelská vysílací společnost Kan. Ohledně vystoupení královny popu panovala nejistota, do dnešního dne totiž nepodepsala příslušný kontrakt. Rovněž se objevily výzvy, aby zpěvačka soutěž bojkotovala. Požadovalo to zejména hnutí BDS, která vyzývá k odmítání Izraele kvůli jeho okupaci palestinských území.

"Nyní je to oficiální," sdělila ve svém prohlášení společnost Kan. "Po dnech plných napětí byla dnes podepsána smlouva mezi Madonnou a zástupci Eurovize," dodala.

K bojkotu soutěže vyzvala řada palestinských skupin i někteří umělci, kteří poukazují na izraelské násilí vůči Palestincům. "Nikdy nepřestanu vystupovat kvůli tomu, aby to vyhovělo něčí politické agendě, a nikdy nepřestanu bránit lidská práva, ať již je to kdekoli na světě," reagovala ve svém úterním prohlášení Madonna.

Do Izraele dorazila popová hvězda již v úterý a přivezla si doprovod 135 lidí, mimo jiné 40 doprovodných zpěváků, 25 tanečníků a obrovský tým techniků. V sobotu na finále vystoupí se třemi písněmi, uvedl list The Times of Israel.

Dnes se v Tel Avivu uskuteční druhé semifinále 64. ročníku soutěže, z prvního postoupila do finále česká skupina Lake Malawi.