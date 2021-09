Na Feyenoordu je jedna z nejlepších atmosfér v Evropě, těší se Trpišovský

Rotterdam - Trenér Jindřich Trpišovský už zažil s fotbalisty Slavie v pohárech zápasy proti řadě věhlasných soupeřů, na čtvrteční druhé utkání skupiny Evropské konferenční ligy na půdě slavného Feyenoordu Rotterdam se ale těší dvojnásobně. Tamní vyhlášenou atmosféru na stadionu De Kuip pro 50 tisíc diváků totiž považuje za jednu z nejlepších v Evropě. Soupeře probíral i s útočníkem Mickem van Burenem, jenž aktuálně hostuje ze Slavie v Českých Budějovicích a prošel mládeží Feyenoordu.

"Miluju fotbalovou historii i stadiony, tohle je jeden z posvátných stadionů v Evropě. Hrozně jsem se sem těšil, protože ten stadion znám z televize a z vyprávění Micka van Burena. Sleduje Feyenoord a je to jejich skalní příznivec. Byl jsem nadšený, když nám Feyenoord vylosovali. Pamatuju si jako kluk zápasy (bývalého útočníka) Pierra van Hooijdonka a zápasy, když vyhráli evropské poháry. Je tu jedna z nejlepších atmosfér v Evropě, je to tu skvělé. Celá Slavia si vážíme toho, že tady může být," citoval Trpišovského z tiskové konference klubový web.

S Van Burenem o Feyenoordu hodně mluvili. "Říkal nám toho spoustu, už i v minulé a předminulé sezoně. Když jsme byli v létě na soustředění a hrálo Česko s Nizozemskem na Euru, Mick celý den chodil v holandském dresu. Večer byl pak smutný a říkal, že to není možné. Vyprávěl nám o atmosféře v Rotterdamu, o skvělé kulise i představovačkách u nových hráčů před sezonou," uvedl Trpišovský.

"Když tu byla Liga mistrů, byl tu stadion plný už hodinu před výkopem, mají to spojené s různými vystoupeními. Říkal, že kromě Slavie jsou to nejlepší fanoušci na světě. Komu bude Mick fandit, to asi vím, ale je to spíš otázka na něj," doplnil s úsměvem Trpišovský, jehož svěřenci na úvod skupiny v dlouhé přesilovce porazili Union Berlín 3:1.

Feyenoord stejně jako Slavia vyznává útočný styl hry, v posledním kole nizozemské ligy přestřílel Nijmegen 5:3. "Je to klasický hodně útočný tým, který má v ofenzivě hodně kvalitních hráčů. V posledním ligovém utkání prohrávali doma 2:3 v 80. minutě a vyhráli 5:3, vyhráli na hřišti PSV Eindhoven 4:0. Hráči jsou hodně šikovní směrem dopředu, mají hodně široký kádr, takže dochází i k rotacím. Hrotoví a křídelní hráči jsou hodně nebezpeční, ale celkově je ten tým už od obránců velice fotbalový. Všichni hráči jsou nebezpeční směrem dopředu," řekl Trpišovský.

Jeho tým čeká v neděli ligové derby na Spartě. "Přistoupíme k tomu tak, abychom byli úspěšní v obou zápasech. V sestavách jsou vždy nějaké změny, vychází to z typologie zápasů. Když hrajete ve čtvrtek na Feyenoordu a v neděli derby, nemůžete říct, který zápas je méně důležitý. Všichni máme v hlavě, že zítra tady hrajeme velký zápas, na který se moc těšíme a nejdůležitější je pro nás ten zápas. Po něm zase budeme přemýšlet nad nedělním zápasem," poznamenal Trpišovský.

Nevyloučil, že by do derby mohl zasáhnout obránce Ondřej Kúdela, který byl v poslední době zraněný. "Má specifické zranění. Už při prvním výhledu si přál, aby mohl stihnout derby, dělá pro start všechno. Naděje tam pořád je, v tuto chvíli je to tak 50 na 50. Není tady s námi, je v Praze a doléčuje se. Zůstal tam s fyzioterapeuty a využívá různé procedury pro urychlení léčby. Malá naděje, že by mohl být v neděli k dispozici, je, ale zase nechceme riskovat, že by si zranění obnovil a byl pak mimo třeba na celý podzim. Hrát bude jen v případě, že bude stoprocentně fit," dodal Trpišovský.