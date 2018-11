Celkem 2135 účastníků festivalu zábavy Life! překonalo 10. listopadu 2018 na brněnském výstavišti rekord v počtu tančících v jednu chvíli na jednom místě. Pokořili tak loňský rekord s 2052 lidmi. Společnou choreografii na píseň zpěvačky Whitney Houstonové "Wanna Dance With Somebody" na pódiu předváděli Ondřej Sokol, Andrea Verešová a Roman Šebrle.

Celkem 2135 účastníků festivalu zábavy Life! překonalo 10. listopadu 2018 na brněnském výstavišti rekord v počtu tančících v jednu chvíli na jednom místě. Pokořili tak loňský rekord s 2052 lidmi. Společnou choreografii na píseň zpěvačky Whitney Houstonové "Wanna Dance With Somebody" na pódiu předváděli Ondřej Sokol, Andrea Verešová a Roman Šebrle. ČTK/Zehl Igor

Brno - Nový taneční rekord v počtu tančících v jednu chvíli na jednom místě dnes pokořili návštěvníci brněnského festivalu zábavy Life!. V historickém pavilonu A1 se jich sešlo 2135, řekla ČTK mluvčí festivalu Dita Brančíková.

V letošním roce vybrali pořadatelé skladbu zpěvačky Whitney Houstonové "Wanna Dance With Somebody" a na pódiu společnou choreografii předváděli Ondřej Sokol, Andrea Verešová a Roman Šebrle.

Taneční rekord je součástí festivalu Life! už pošesté. V roce 2013 poprvé na společnou choreografii tančilo přes 500 lidí, o rok později už spolu s Richardem Genzerem nacvičilo tanec 774 lidí. "V loňském roce se podařilo překonat magickou hranici 2000 tanečníků a o překonání rekordu s 2052 lidmi se tehdy zasloužili kromě Ondřeje Sokola i moderátor a zpěvák Leoš Mareš a topmodelka a herečka Simona Krainová. Do víru tance na známý song Justina Timberlakea Can't Stop The Feeling tehdy nalákali neuvěřitelných 2052 osob," uvedl ředitel projektu Jan Kuběna.

Festival doplňuje několik dílčích akcí, dnes se například odehrálo setkání s youtubery, ještě v neděli v sedmi pavilonech pokračuje sportovní a taneční program i mistrovství České republiky v počítačových hrách. Sport si mohou lidé zkusit aktivně i pasivně. Pro děti je určena řada sportovišť a děti povedou například Pavel Horváth, Tomáš Verner, Antonín Panenka, Kateřina Baďurová či Jakub Kornfeil.