Na festivalu ve Vizovicích dnes vystoupí Within Temptation a zpěvačka Tarja

Vizovice (Zlínsko) - Ve Vizovicích na Zlínsku bude druhým dnem pokračovat metalový festival Masters of Rock. Hlavní hvězdou dnešního programu bude nizozemská kapela Within Temptation vyznávající symfonický metal. V minulosti už na festivalu několikrát vystupovala, stejně jako všestranná finská zpěvačka Tarja Turunenová, na jejíž koncert se dnes mohou návštěvníci těšit také.

Historie kapely Within Temptation sahá do roku 1996. Jejími členy jsou zpěvačka Sharon den Adel, kytaristé Robert Westerholt, Ruud Jolie a Stefan Helleblad, baskytarista Jeroen van Veen, klávesista Martijn Spierenburg a bubeník Mike Coolen. Skupina dosud vydala osm studiových alb. "Kapela je vždycky doprovázená obrovskou produkcí. Na pódiovou show to bude asi největší vystoupení festivalu Masters of Rock," řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia Jiří Daron.

Koncert skupiny Within Temptation začne ve 22:50. O dvě hodiny dříve vystoupí na hlavním pódiu se svým rockovým setem zpěvačka Turunenová. Ještě před ní zahraje německá folkmetalová kapela Feuerschwanz. "Její členové jsou dokonale kostýmově vybaveni, vystupují jako středověcí rytíři. Je to chytlavá muzika úplně stvořená pro festivalové publikum. Kapela využívá divadelní prvky, jsou tam tanečnice, herečky, je to velkolepá podívaná," uvedl Daron.

V pátečním programu festivalu dále figuruje formace Phil Campbell and The Bastard Sons, projekt kytaristy někdejší legendární britské heavymetalové kapely Motörhead, která ve Vizovicích vystupovala v roce 2007. Podle Darona připravuje Campbell spolu s kolegy pro Masters of Rock set složený právě ze skladeb skupiny Motörhead. Dnes zahrají i švédská hardrocková skupina The Night Fly Orchestra nebo německá gothicmetalová kapela Lord of the Lost. Druhý festivalový den uzavře po půlnoci koncert amerických metalistů Soulfly.