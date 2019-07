Na festivalu ve Varech měla premiéru špionážní série HBO

Karlovy Vary - První dva díly špionážního dramatu z konce 80. let v Praze a Londýně, který pro HBO Europe natočil režisér Ivan Zachariáš, vidělo dnes v předpremiéře publikum ve Velkém sále karlovarského hotelu Thermal. Televizní premiéra série nazvané Bez vědomí od autora, který má za sebou úspěšnou Pustinu před třemi lety premiérovanou taktéž ve Varech, je plánována na podzim. Úzce totiž souvisí se sametovou revolucí, od níž uplyne v listopadu 30 let.

Příběh pečlivě dokreslovaný přesnými reáliemi, rekvizitami a kostýmy, začíná v říjnu 1989, prvními scénami jsou neomaleně a drze působící praktiky agentů tajné policie vstupující do soukromí lidí, jež má v hledáčku. Houslistka Marie a její politicky angažovaný manžel Viktor se vydávají z Londýna do Prahy. Dvanáct let britského exilu neumenšilo jejich touhu po svobodě v Československu, zprávy o pozvolném tání ledů proto rychle vyústí v jejich návrat do vlasti. Návštěva se brzy změní v drama. Marie skončí v nemocnici, a když se probere z bezvědomí, její manžel je pryč a nikdo neví, kam zmizel.

"Je to příběh mladé ženy, jejíž svět, který zná, a jistoty, které má, se začínají radikálně rozpadat. Jak člověk s takovou situací naloží a jak v tom neztratit sám sebe - to je hlavní linka příběhu," řekla představitelka hlavní role Táňa Pauhofová v lednu v Praze novinářům při natáčení. Určující pro charakter role je podle ní absolutní síla vůle a nepodléhání podmínkám. I když to vypadá, že by se člověk měl vzdát, převládne touha poznat pravdu a zorientovat se i za cenu možné enormní bolesti a devastujích následkl, popsala svou roli.

Bez vědomí je televizním scenáristickým debutem Ondřeje Gabriela. Již dříve ČTK řekl, že námětů z prostředí tajných služeb a špionáže připravil pro produkci několik. "HBO na tomto námětu asi zaujal mezinárodní aspekt a to, že se týká emigrantů, kteří se vracejí domů ještě před pádem železné opony," domnívá se. "Důležitý je právě ten čas, ta atmosféra přicházející změny. O které ale nikdo neví, kdy přijde a jakou podobu bude mít. Někdo se na ni těší, někdo se jí bojí, někdo na ní aktivně pracuje. Přesný výsledek ale nezná nikdo," popsal scenárista svou látku.

Kromě Martina Myšičky, který hraje houslistčina manžela, Martina Hofmanna či Lenky Vlasákové v sérii hraje česko-kanadský herec David Nykl, jehož diváci mohou znát ze seriálu Hvězdná brána. V jeho životním příběhu lze spatřovat paralely s námětem filmu, neboť jeho rodiče s ním emigrovali brzy po srpnové okupaci.

"Přijeli jsme do Kanady několik dní poté, co se upálil Jan Palach, byly mi dva roky," řekl novinářům Nykl. "Je to pro mě velmi osobní, odehrává se to, co se v roce 1989 odehrávalo u mě. Objevil jsem svoji vlast, cítil jsem naději, která tu tehdy vypukla," řekl ke své práci na seriálu. V seriálu jsou patrné pražské reálie, natáčelo se v budově někdejšího Federálního shromáždění či na Nové scéně Národního divadla.