Na festivalu v Locarnu měl premiéru film Terezy Nvotové Světlonoc

Locarno (Švýcarsko)/Praha - Na mezinárodním filmovém festivalu v Locarnu měl dnes premiéru nový film režisérky Terezy Nvotové Světlonoc. Snímek soutěží o jednu z hlavních cen v sekci Concorso Cineasti del presente (Současná kinematografie). Do českých kin film přijde 6. října. Festival, který končí v sobotu, uvádí ještě další dva české snímky.

Po loňském vítězství se na festival vrací Francesco Montagner s krátkým snímkem Asterión a celovečerní dokument Návštěvníci režisérky Veroniky Liškové byl zařazen do sekce Semaine de la Critique (Týden kritiky).

Světlonoc je magické drama s prvky mystery a hororu. "Světlonocí bych chtěla pomoci budovat ženské sebevědomí a svobodu," říká o svém snímku Tereza Nvotová. "Při výrobě filmu nerada dělám kompromisy - mám maximální odpovědnost za výsledek a snažím se udělat nejlepší film, jaký umím. Když se mi podaří diváka strhnout tak, že zapomene sám na sebe a žije hodinu a půl ve světě filmu, tak jsem vyhrála," doplnila.

Film vypráví o Šarlotě, která se vrací do rodné vesnice hluboko ve slovenských horách. Před lety odtud za nejasných okolností utekla. Její návrat v místních vzbuzuje podezření, protože ji po celý čas považovali za mrtvou. Bojí se, že svým příchodem probudí čarodějnici, která podle legend straší v okolních lesích.

Světonoc se podle tvůrců snaží bořit mýty a konvence týkající se ženství, upozorňuje i na genderové a rasové stereotypy a zkoumá strach z jinakosti. "Naše společnost odmítá ty, kteří se příliš odlišují a pro své problémy hledá jednoduchá vysvětlení a konkrétního viníka. Věříme v pověry, které se mění na moderní konspirace, a odmítáme si přiznat, že za mnohá neštěstí si můžeme sami," říká režisérka. Světlonoc otevírá také otázku hodnoty osobní svobody.

Film se natáčel ve slovenských horách a v hlavních rolích uvede Natálii Germániovou, Evu Moresovou a Ivu Bittovou. Nvotové snímek se na festivalu v Locarnu promítá v soutěžní sekci Concorso Cineasti del presente, která se zaměřuje na první a druhé filmy nadějných tvůrců.

Loni soutěžní sekci, jíž se účastní Světonoc, ovládl a Zlatého leoparda získal režisér z pražské FAMU Francesco Montagner se svým debutem Bratrství. Letos se Montagner na festival vrací s krátkým filmem Asterión, zařazeným do soutěžní sekce, která se věnuje formálně inovativním a experimentálním filmům. Česko-slovenský snímek přemítá nad vztahem života a smrti a lidskou fascinací ovládnout býky.

Celovečerní dokumentární film Návštěvníci režisérky Veroniky Liškové zařadil festival do paralelní nezávislé sekce Semaine de la Critique. Druhý film režisérky sleduje mladou antropoložku Zdenku, která se přestěhovala s rodinou na Špicberky, kde zkoumá dopady globalizovaného světa na místní komunitu. Poté, co se Zdenka zamiluje do svého nového domova, zjistí, že v Arktidě mizí daleko víc než jen ledovce a permafrost. Film je koprodukcí ČR, Norska a Slovenska.