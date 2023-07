Na festivalu v K. Varech představili tvůrci film Tancuj, Matyldo

Karlovy Vary - Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary dnes tvůrci představili celovečerní film režiséra Petra Slavíka Tancuj, Matyldo v hlavních rolích s Reginou Rázlovou a Karlem Rodenem. Film je o vztahu bývalé barové zpěvačky, bohémské Matyldy, u níž propuká Alzheimerova choroba, s jejím synem, citově uzavřeným exekutorem. Každá postava odkrývá svá tajemství a v tom je ten film velmi silný, řekl dnes kreativní producent Jaroslav Sedláček.

"Téma je na první pohled těžké a v kinematografii se v poslední době často zpracovává, protože nemocných touto chorobou přibývá. A já jsem v tom cítil potenciál, že i o takhle těžkých věcech se dá vyprávět s humorem, na hraně komiky a tragédie," řekl Sedláček.

Scénář příběhu inspirovaný skutečnou událostí v rodině scenáristky Nataši Slavíkové a režiséra Slavíka vznikal téměř sedm let a poukazuje na to, že nemoc nemusí být jen komplikací, ale naopak příležitostí vydat se na cestu uzdravení v okruhu rodiny a blízkých. Tvůrci chtějí zároveň připomenout, že s rozšiřováním nemocí typu Alzheimerova choroba v současné společnosti přibývá i těch, kterých se toto téma týká a chtějí o něm veřejně mluvit.

Impuls k natočení filmu přišel podle Slavíkové po smrti matky, která trpěla Alzheimerovou chorobou. Autoři vycházeli z vlastních příběhů, ale i z příběhů lidí trpících touto nemocí. "Založila jsem zapsaný spolek Rodinná péče a obcházela jsem lidi s tímto onemocněním, protože mě to jako filmařku zajímalo," řekla Slavíková.

Velká část příběhu se odehrává v bytě exekutora Karla, kterého hraje Karel Roden. "Je to postava člověka, který je uzavřený, nepříliš komunikativní a vybuduje si uzavřený svět, ve kterém žije, a do toho mu zasáhne dramaticky ta situace s matkou," řekl režisér.

Roden dnes řekl, že s postavou Karla soucítí. "Mně je vlastně té postavy ze všech nejvíce líto, ten to tak schytává ze všech stran a úzkostně se to snaží udržet v chodu i za cenu toho, že vypadá přísně a všechno se mu to hroutí," řekl Roden.

Spolupráce s Reginou Rázlovou byla pro něj velmi příjemná. Rázlová byla jeho učitelkou herectví (na DAMU). "Mně se vždycky strašně moc líbila a tak trošku jsem ji platonicky miloval, jako žák," řekl.

Film se natáčel v Praze, Plzni, Bratislavě a ve francouzském letovisku v Normandii. V kinech by se měl objevit letos na konci listopadu.