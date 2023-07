Na festivalu v K. Varech měl premiéru film Hadí plyn režiséra Davida Jařaba

Karlovy Vary - Na festivalu v Karlových Varech měl dnes premiéru film Hadí plyn režiséra Davida Jařaba. Jeho děj je inspirovaný novelou Josepha Conrada Srdce temnoty. Karlovarský festival uvedl Hadí plyn v sekci Zvláštní uvedení, ve které se konají premiéry vybraných zahraničních a českých titulů. V tuzemských kinech bude mít film premiéru 21. září.

Scénář k filmu Hadí plyn si Jařab napsal sám. Jako divadelní režisér tuto látku již dříve zpracoval do podoby divadelní inscenace Pražského komorního divadla v divadle Komedie. V případě filmové podoby Hadího plynu nejde o převedení divadelní verze na plátno, nýbrž o svébytnou adaptaci originálního literárního textu pro film. Děj snímku je posunut do současnosti a hrdinova cesta nemíří ze západní Evropy do nitra Afriky, nýbrž z Prahy na divoký Balkán. Do hlavní role Jařab obsadil Stanislava Majera. V dalších rolích se představí například Martin Pechlát, Dalibor Buš, Mara Lukama a Václav Vašák.

Film vypráví příběh Roberta Kleina, který opouští ve Francii svou partnerku Saadu, aby se vrátil zpět do Prahy a později hledal svého nevlastního bratra kdesi na Balkáně. Je poháněn intuicí, která ho žene do míst, kde Evropa ztrácí svoje kontury a propadá se do své koloniální minulosti rámované xenofobní současností. Hlavní hrdina je nucen přemýšlet o sobě, svém vztahu k násilí, sexu i jinakosti kultur.

"Hledání plynu v zakázané oblasti, stejně jako konfrontace s uprchlíky z Afriky, kteří hledají v Evropě nové místo pro život, jsou na první pohled absurdní, ale stejně tak hluboce aktuální a reálné. V původní předloze proniká bílý muž do nitra černého kontinentu, aby si ho podrobil a zároveň se ponořil do jeho neproniknutelné temnoty. V nové interpretaci se situace otáčí a Afrika přichází na bílý kontinent, aby vyvolávala v lidech různé odezvy: strach, nenávist, pohrdání, ale i sebeuvědomění," uvedl Jařab.

Podle režiséra jako by byla osoba Roberta Kleina metaforou nutnosti východní Evropy vyrovnat se svými frustracemi. Jeho postava má v sobě stále hluboce zakořeněnou patriarchálnost a kulturní nadřazenost, zároveň si ale uvědomuje potřebu tyto tendence změnit.

Hadí plyn vznikl v produkci společnosti Cineart TV Prague Viktora Schwarcze, v níž byly realizovány i Jařabovy předchozí hrané autorské filmy Vaterland – lovecký deník, Hlava–ruce–srdce či celovečerní dokument s hranými prvky Vratislav Effenberger aneb Lov na černého žraloka.