Praha - Letošní 72. ročník filmového festivalu v Cannes uvede v sekci Cannes Classics dokument režisérů Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny Forman vs. Forman. Snímek, který vznikl v česko-francouzské koprodukci společností Negativ, Alegria, České televize a ARTE, je uceleným životním portrétem režiséra Miloše Formana. Snímek je koláží soukromých i oficiálních archivů i autobiografického vzpomínání, které namluvil režisérův syn Petr Forman. ČTK o tom dnes za tvůrce informovala Kateřina Vilímková.

Filmový festival v Cannes se bude konat od 14. do 25. května. Samotná sekce Cannes Classics byla založena v roce 2004 a patří do hlavního programu festivalu. Promítají se v ní restaurované klenoty světové kinematografie a filmy dokumentující filmovou historii a její velké osobnosti. Letos sekce pořádá "poslední poklonu" Formanovi, nabídne zrestaurované Lásky jedné plavovlásky a dokument Forman vs. Forman.

Tvůrcům dokumentu se podařilo získat vzácné archivy. Použili tak například záběry z festivalu v Cannes v roce 1968, kde Forman stojí na pláži v plavkách a přemýšlí o roli svobody, pracovali s dokumenty Věry Chytilové a Jaromila Jireše a s desítkami dalších filmových materiálů, které stříhali za několik měsíců.

"Miloš Forman je klíčovou postavou mého života. Odmalička jsem milovala filmy, žili jsme v centru Prahy a v okolí jsme měli okolo deseti kinosálů. Chodila jsme na všechny ty pohádky a socialistické filmy pro děti a mládež. Když mi bylo třináct, stal se zázrak. Viděla jsem Konkurs. Změnilo mi to svět. Najednou ten život na plátně byl stejný, jako život, jak jsem ho znala," uvedla Třeštíková. "Tyhle filmy pro mě znamenaly dotek svobody a staly se součástí mých pocitů a emocí, které mě později formovaly, pomohly mi najít vlastní tvář, identitu. Nebýt Miloše Formana, nikdy bych se nestala režisérkou," dodala.

Forman v Cannes soutěžil dvakrát - v roce 1968 přivezl snímek Hoří, má panenko, jenže v solidaritě s protestujícími studenty byl festival předčasně ukončen. V roce 1971 pak Forman získal Grand Prix se svým anglicky mluveným debutem Taking Off. Mimo soutěž se pak promítal i kolektivní dokument Viděno osmi a muzikál Vlasy. V roce 2016 festival uvedl zrestaurovanou verzi Valmonta a loni se v kině na pláži promítalo Hoří, má panenko.

V Cannes letos uvedou i další filmy, na jejichž vzniku se podíleli čeští tvůrci. V nesoutěžních sekcích festivalu budou promítány snímky Psi nenosí kalhoty (Dogs Don't Wear Pants) a Sólo. V sekci Cinéfondation uvede festival studentský film Sto dvacet osm tisíc, který získal na Českých lvech cenu za nejlepší studentský film. Režisérem a scenáristou čtvrthodinové sociální sondy je student pražské Filmové a televizní fakulty (FAMU) Ondřej Erban.