Na festivalu Prague Rocks dnes vystoupí Kiss a ZZ Top

Praha - Druhý ročník hudební akce nazvané Prague Rocks dnes na fotbalovém stadionu v pražském Edenu přivítá slavné rockové kapely Kiss a ZZ Top. Stadion se otevře v 16:00. Jako předkapela vystoupí tuzemští BSP, kteří začnou hrát v 16:40. Od 18:00 se představí trojice ZZ Top a o dvě hodiny později začne show legendárních Kiss.

BSP vystoupí v sestavě Michal Pavlíček, Ota Balage a Kamil Střihavka. Další účinkující ZZ Top proslavila energická řízná hudba a dlouhé vousy hudebníků. Kapela, pro jejíž styl se vžil název jižanský rock, hraje od vzniku roku 1969 ve stejném složení. ZZ Top se nazvali podle značky cigaretových papírků, debutové album vydali roku 1970. Baskytarista Billy Gibbons, zpěvák Dusty Hill a bubeník Frank Beard již téměř 50 let okouzlují všechny generace fanoušků po celém světě. Doposud vydali 15 studiových alb, kterých jen v USA prodali více než 30 milionů. Trio pocházející z Texasu má na svém kontě hity jako Gimme All Your Lovin, La Grange, Legs, Sharp Dressed Man nebo Tush.

Kiss do Prahy přijedou v rámci rozlučkového turné End of the Road (Konec cesty). Představitelé žánru glam rock vznikli roku 1973. Za tu dobu vydali 20 studiových, osm koncertních a 13 kompilačních alb. Muzikanti na koncertech plivají oheň a falešnou krev, používají pyrotechniku a vystupují v převlečení za démona, hvězdného chlapce, mimozemšťana a kočku. K jejich největším hitům patří Detroit Rock City, I Was Made for Lovin' You nebo Crazy, Crazy Nights.