Na festivalu Oty Hofmana v Ostrově uspěly Děti Nagana či #annaismissing

Ostrov (Karlovarsko) - Na 55. ročníku Dětského televizního a filmového festivalu Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku uspěly filmy Děti Nagana či #annaismissing. Snímky vyhrály u dětské i odborné poroty. Cenu dětského diváka získala pohádka Krakonošovo tajemství. V hlavní soutěži se letos objevilo devět celovečerních filmů a čtyři seriály. Festival i díky rozšíření programu do Karlových Varů a Sokolova navštívilo 13.000 návštěvníků, řekl dnes ČTK ředitel festivalu Vladimír Keblůšek.

Film Děti Nagana režiséra Dana Pánka ocenila odborná porota i porota dětí v kategorii do 12 let. Dětské porotě se na snímku líbila vkusně zvolená a účinná zkratka řešení vztahů a nastolených konfliktů. Ocenila také herecké výkony. Cenu za nejlepší chlapecký výkon udělila Tomu Brantonovi za roli Dominika a za dívčí výkon Johaně Rackové za roli Káti.

Ocenění od dětské poroty režiséra Dana Pánka překvapilo. "Na dospělé diváky to působí nostalgií, která z toho filmu srší, což byl náš plán. A na děti, to bylo trochu překvapení, protože mi všichni říkali: děláš dětský rodinný film a já jsem říkal, že ale nevím, jestli dělám dětský film, já si myslím, že je to spíše pro nás, pro dospělé a že by bylo fajn to těm dětem ukázat, jak jsme dospívali, jaké jsme měli dětství. To, že to takhle zaujalo děti, je pro mě zadostiučinění," řekl ČTK Pánek.

Film #annaismissing, který uspěl u odborné i dětské poroty v kategorii pro starší diváky, získal také zvláštní cenu poroty za dílo s největším morálním akcentem. U seriálů zvítězil Sex O'Clock, Pět let a Společně sami. U studentské tvorby vyhrál snímek Ice Break režisérky Elvíry Duskai.

Podle pořadatelů byl letošní ročník úspěšný. "Chtěli jsme překonat hranici 10.000 diváků, což se nám podařilo, čísla dáváme dohromady, ale jsme někde okolo 13.000 diváků, což považuji za úspěch," řekl Keblůšek. Navýšit počet diváků se pořadatelům podařilo i díky rozšíření programu do Karlových Varů a Sokolova. Tam se festivalového dění zúčastnilo asi 3000 dětí.

Letošní ročník připomněl dvě kulatá výročí, 50 let od předpremiéry filmu Tři oříšky pro Popelku a 40 let od uvedení seriálu Návštěvníci. Na zahajovacím večeru festival ocenil Jiřinu Bohdalovou Zlatou buřinkou, kterou pořadatelé udělují za zvláštní přínos v dětském filmu. Festival nabídl 32 projekcí filmů a seriálů, pět divadelních představení a 16 seminářů. Pro studenty byly připravené po soutěžních projekcích také besedy s delegacemi k filmům, které se setkaly s pozitivními ohlasy.