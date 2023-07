Na festivalu Luisenburg ve Wunsiedelu aplaudovali muzikálu Ondřeje Soukupa

Na Luisenburském divadelním festivalu byl v přírodním divadle uveden muzikál skladatele Ondřeje Soukupa Kalte Freiheit (Studená svoboda) inspirovaný akcí Kámen při které komunistická StrB lákala emigranty do pasti na falešné státní hranici, 22. července 2023. Na snímku je unikátní přírodní divadlo ve skalním labyrintu Luisenburg.

Wunsiedel - Na festivalu Luisenburg v německém Wunsiedelu dnes zaplněné hlediště přírodního divadla umístěného mezi skalami aplaudovalo muzikálu Kalte Freiheit (Studená svoboda), jehož spoluautorem je Ondřej Soukup. Český skladatel a producent, který stojí například za muzikály Johanka z Arku nebo Mauglí, byl osloven německými producenty k napsání hudby k libretu režisérky Birgit Simmlerové, které zpracovává téma akce Kámen. Představení s podtitulem Špionáž mezi hranicemi pojednává o tom, jak komunistická Státní bezpečnost (StB) v Československu lákala na falešné hranici do pasti lidi snažící se emigrovat na Západ. Námět vznikl na základě knihy Kámen spisovatelky Václavy Jandečkové.

"Překvapilo mě, že se Němci o to, co se dělo hned za jejich hranicemi, vůbec zajímají a kromě toho je to velmi atypické téma pro muzikál. Leč když jsem byl na festivalu muzikálů v Cardiffu v roce 2002, tak jsem o den prošvihl muzikál Elektrifikace Sovětského svazu, řekl jsem si, že se dá zmuzikálovat vlastně cokoliv," napsal na facebooku Soukup.

Svoji hudbu psanou na německé texty označil Soukup za "cynickou a sarkastickou, napínavou, pseudo operetní, smutnou i milostnou". Do intra zakomponoval Internacionálu a k jejímu textu složil jinou muziku, kterou v závěru zpívá hlavní postava Stanislav Liška. Hudební doprovod obstaral orchestr složený z českých muzikantů. Mezi vystupujícími byla i herečka německo-českého původu Anna Rabensteinová. Pro návštěvníky z Čech byly k dispozici programy v češtině.

"Můj nápad s použitím textu Internacionály vyvolal velkou nevoli u některých spolutvůrců, že hlavní hrdina Stanislav Liška, těžký antikomunista, si nemůže vložit do úst tato slova a vůbec... Nakonec jsem je snad přesvědčil, že slova Internacionály ve spojení s úplně jiným charakterem hudby dostanou zcela jiný význam, skoro protichůdný, obviňující," podotkl Soukup.

Představení Kalte Freiheit popisuje skutečné události z doby před více než 70 lety, kdy přechod ostře střežené hranice znamenal riskovat život. StB tehdy nechala předsunout německou hranici v domečku u Všerub, kde postavila falešnou celnici, ve které byli agenti převlečení za americké důstojníky. Uprchlíci v domnění, že jsou na Západě, pak prozradili, kdo jim pomáhal, a byli zatčeni.

Ve Všerubech byl velitelem místní stanice Sboru národní bezpečnosti (SNB) Stanislav Liška, který sám pomáhal lidem utéct na Západ. Situaci zkomplikoval příjezd vysokého důstojníka StB Evžena Abrahamoviče, jednoho z iniciátorů akce Kámen. Liška skončil na čas ve vězení, nakonec s celou rodinou utekl do Kanady, kde zemřel v 80. letech. Abrahamovič se po odchodu od StB stal recepčním v hotelu Alcron a pak byl do roku 1989 ředitelem obchodního domu Kotva. Nebyl potrestán, přestože zničil životy mnoha lidí.

"Kalte Freiheit se stává výzvou ke svobodě a sebeurčení, stejně jako proti zneužívání moci a mentalitě ostnatého dráhu - jinými slovy je důsledně aktuální," napsal deník Der Neue Tag po premiéře muzikálu, která se uskutečnila 14. července.

Stejné téma akce Kámen si minulý rok vybral umělecký šéf a režisér bavorského divadla OVIGO Florian Wein, který se svým souborem během komentovaného divadelního představení pod širým nebem s herci a diváky překračoval hranici z Bavorska do Česka.

Festival Luisenburg se koná v divadle v přírodní oblasti Felsenlabyrint v pohoří Smrčiny u česko-německých hranic. Každý rok přiláká až 130.000 diváků, kterým nabízí dramatické umění, komedie i hudební koncerty. Muzikál Kalte Freiheit zde ještě uvedou 6. a 11. srpna.