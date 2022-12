Na festivalu Colours of Ostrava vystoupí americký rapper Macklemore

Ostrava - Na festivalu Colours of Ostrava vystoupí příští rok americký rapper Macklemore. V Dolních Vítkovicích jej doprovodí početná kapela a skupina tanečníků. ČTK to řekl mluvčí hudební přehlídky Jiří Sedlák. Festival se uskuteční od 19. do 22. července 2023. Už dříve pořadatelé oznámili vystoupení hlavní hvězdy - americké kapely OneRepublic.

"Písně amerického rappera, hudebníka a skladatele Macklemora dosáhly miliardových přehrání a dostaly se na vrcholky hitparád po celém světě. V dvojici s producentem Ryanem Lewisem získal v roce 2014 za debutové album The Heist a singl Thrift Shop čtyři ocenění Grammy," uvedl Sedlák. Do Ostravy podle něj hudebník přiveze výpravnou show, která návštěvníkům nabídne velkou podívanou - s hudebníky i tanečnicemi a tanečníky. Zároveň na jaro 2023 ohlásil vydání nového alba.

"Když jsme viděli koncert Macklemora, hned jsme věděli, že ho chceme mít. Je to zážitek, na rozdíl od obvyklých rapových koncertů je Macklemore doprovázen živou kapelou s velkou výpravou, choreografiemi a podobně," řekla ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Festival Colours of Ostrava nabídne od 19. do 22. července 2023 v industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic program na desítce hudebních scén. Nehudební program zahrnuje mezinárodní fórum Meltingpot, divadelní představení, filmové projekce, workshopy i výtvarné aktivity. K dalším potvrzeným jménům patří například Gilberto Gil z Brazílie, Sleaford Mods a Tom Grennan z Velké Británie či kanadský pianista s ukrajinskými kořeny Lubomyr Melnyk.