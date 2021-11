Na festivalu Blues Alive v Šumperku důsledně kontrolují očkování

Šumperk - Návštěva letošního ročníku největšího středoevropského bluesového festivalu Blues Alive v Šumperku začíná pro všechny fanoušky kontrolou očkování nebo testu. Výjimky neexistují, kdo není očkovaný, může se otestovat přímo v Domě kultury. Testovací místo tam zřídila šumperská nemocnice. Šumpersko patří v nynější vlně pandemie k těm nejhůře zasaženým regionům.

V sále je dnes znatelně méně lidí, než bývalo zvykem ještě v roce 2019 a v předešlých ročnících. Loni se festival kvůli pandemii koronaviru vůbec nekonal. Atmosféra přímo v sále je však i letos - přes sníženou kapacitu - podobná jako dříve.

Někteří návštěvníci mají v sále respirátory, další spoléhají na to, že kontroly při vstupu zajišťují bezpečnost akce. "Jsem rád, že se festival letos koná v podstatě v té podobě a rozsahu, na jaké jsme bývali zvyklí," řekl ČTK návštěvník Pavel z Brna.

Dnešní hlavní program v Domě kultury otevřela slovenská formace The Turtev Brothers. U publika pak bodovali třeba Poláci The Muddlers. Protože je letošní ročník věnovaný Bobu Dylanovi, zařadili Poláci i jeho skladby, konkrétně Like a Rolling Stone a Don't Think Twice, It's All Right.

Poprvé v pětadvacetileté historii festivalu Blues Alive dnes zazněl z pódia cimbál. Folklorní nástroj je součástí početného obsazení české kapely Full Flavour Orchestra se zpěvákem Markem Hlavicou.

Festival za účasti amerických hvězd a špičkových evropských hudebníků začal ve čtvrtek a potrvá do soboty. Dnes se také začaly prodávat vstupenky na příští rok.