Na festivalu Beats for Love vystoupí na 480 hudebníků z celého světa

Ilustrační foto - V ostravské Dolní oblasti Vítkovice začal 4. července 2018 festival taneční hudby Beats for Love. Na více než deseti pódiích vystoupí téměř 400 umělců z celého světa. ČTK/Sznapka Petr

Ostrava - Festival taneční a elektronické hudby Beats for Love, který se uskuteční v ostravských Dolních Vítkovicích od 5. do 8. července, letos nabídne vystoupení 480 umělců z celého světa. Pořadatelé pracují s větší plochou před hlavní scénou, která bude také výrazně větší. Návštěvníci budou moci hudebníky sledovat na 18 scénách. Loni jich bylo o čtyři méně. ČTK to dnes řekl ředitel festivalu Kamil Rudolf.

"Prostor před hlavní Love stage jsme navýšili o zhruba 15 procent. A to i přes výrazně větší scénu. Hlavní scéna bude 62 metrů široká a 30 metrů vysoká. Větší v daném prostoru už nedokážeme postavit," řekl Rudolf. Pořadatelé očekávají návštěvnost okolo 40.000 lidí denně. Odbavit jejich příchod má i nový vstup zřízený na nedávno dokončené lávce přes řeku Ostravici. "Ten navíc výrazně zkrátí cestu mezi areálem festivalu a kempem u Slezskoostravského hradu.

Hlavní hvězdou letošního ročníku bude už dříve zveřejněná nizozemská legenda taneční hudby, dýdžej Tiësto. V Ostravě vystoupí poprvé. Přijedou také anglický DJ Sigma, belgický drum and bassový producent Netsky či britský DJ a producent Mark Knight. Premiéru bude mít v Ostravě talent elektronické hudby z Kanady Apashe, který vystoupí exkluzivně s dechovou sekcí orchestru. Z českých interpretů návštěvníci uvidí například reggae legendu Cocomana.