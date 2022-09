Na festival Rock for People do Hradce Králové přijedou kapely Muse a Slipknot

Praha/Hradec Králové - Zahraničními hvězdami 27. ročníku hudebního festivalu Rock for People, který se příští rok 8. až 11. června uskuteční v Hradci Králové, budou kapely Muse a Slipknot. Američtí Slipknot, kteří se letos představili v pražské O2 areně, potěší milovníky tvrdších žánrů 8. června. Britští Muse dorazí 11. června v rámci turné k jejich devátému studiovému albu Will of the People. ČTK o tom za pořadatele informovala Anna Vašátková.

"Když nám agentka Green Day spokojeně děkovala, věděl jsem, že nás letošní 26. ročník posunul v mnoha ohledech o obrovský kus dál. Stejná agentka nám nyní po měsících vyjednávání potvrdila účast kapely nejen produkčně mnohem větších rozměrů – Muse," uvedl ředitel festivalu Michal Thomes. Američtí Green Day byli největší a nejdražší hvězdou Rock for People letos.

Muse, majitelé řady hudebních ocenění včetně dvou cen Grammy, jsou jednou z největších a nejúspěšnějších rockových kapel současnosti. Do České republiky vrací už poněkolikáté. Kromě premiérového vystoupení na Rock for People v roce 2010 mají za sebou několik vyprodaných koncertů v O2 areně a open air koncert v pražských Letňanech v roce 2019.

Slipknot od zahájení své činnosti v 90. letech získali cenu Grammy a deset dalších nominací. Časopis Rolling Stone zařadil album Iowa mezi 100 nejlepších metalových alb všech dob.

Pořadatelé oznámili, že na Rock for People se příští rok dále představí britští metalcoroví Architects, kanadští punk rockeři Billy Talent a američtí rap rockoví Hollywood Undead. Vystoupí také kapely I Prevail, Lorna Shore, Nothing But Thieves, Paledusk, Set It Off, Sleep Token, The Amazons a While She Sleeps. Česko-slovenskou scénu na festivalu zastoupí slovenští rockeři From Our Hands, tuzemští Hentai Corporation, I Love You Honey Bunny a další.

"Nad programem přemýšlíme vždy komplexně tak, aby fungoval jako celek. Přinášíme našim fanouškům velká jména světové scény, aby se skvěle doplňovala, střední kapely tvrdších žánrů, které milují, ale také zajímavé dramaturgické přesahy. Důležitou roli hrají také nová jména, která s námi naši fanoušci rádi objevují," uvedl Thomes.

Rozpočet festivalu letos podle pořadatelů poprvé překročil 100 milionů korun. Festival se na bývalém vojenském letišti koná od roku 2007, kam ho z kapacitních důvodů přestěhovali z Českého Brodu.