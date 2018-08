Praha - Téměř 1300 návštěvníků a účinkujících krátce po 17:00 odjelo z nádraží Praha-Smíchov na sedmý ročník kulturního festivalu Banát v Rumunsku. Více než 30 interpretů zahraje v jedné z tamních českých vesnic Eibentálu, někteří vystoupí už při cestě téměř půlkilometrovým vlakem. Kromě koncertů Emmy Smetany, kapel Švihadlo nebo Vasilův Rubáš se mohou lidé těšit na přednášky či besedy. Pořadatelé chtějí festivalem, který začne ve středu v podvečer a skončí v neděli ráno, pomoci místním českým krajanům v těžké finanční situaci.

Organizátor Štěpán Slaný minulý týden na tiskové konferenci zdůraznil, že akce není jen hudebním festivalem, ale má charitativní podtext. "Lidé tam jedou hlavně pomoci, utratit nějaké peníze u místních, kteří nabízejí služby a ubytování, pracují jako brigádníci. Běžná rodina si na festivalu vydělá tři až čtyři měsíční platy. Průměrný činí asi 6000 korun měsíčně a spotřební ceny jsou stejné jako u nás," poznamenal.

Kromě hudebních zážitků budou moci návštěvníci zhlédnout další program. "Já jsem tam za stand-up Koko Comedy, protože na festival nepatří jen hudba. Budou tam různé přednášky, právě stand-upy, nebo slam poetry exhibice," poznamenala krátce před odjezdem na zaplněném smíchovském nádraží Kateřina Hašková, která bude festivalem i provázet.

"Letos je změna, protože po šest let to moderoval Petr Srna. Ten ale tentokrát nejede. Moderujeme to tedy my s partičkou Koko Comedy a Anatolem Svahilcem ze slam poetry," doplnila Hašková.

Atmosféra na Smíchově byla před odjezdem uvolněná, stovky lidí s krosnami a karimatkami se mísily s účinkujícími. Mnoho návštěvníků si na poslední chvíli kupovalo zásoby jídla a pití na cestu, ve vlaku ale nechybí bary. "Poznávám tváře, které už jsem dříve viděla. Spousta lidí jede opakovaně, já třeba popáté. Těším se, mám cestovní horečku," dodala Hašková se smíchem.

Přednášky a diskuse povedou například Janek Rubeš o podvodech v Praze, cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura nebo poslanec Jan Farský (STAN). Promítány budou například dokumentární filmy Obrazy starého světa režiséra Dušana Hanáka nebo studentský snímek Piemule od Jany Ševčíkové.

Na projektu se znovu podílí společnost Kladenská dopravní a strojní, IDS Cargo a České dráhy. Národní dopravce a jeho dceřiná společnost ČD Cargo poskytly 15 vagonů, celkem jich je 18 a táhnou je dvě lokomotivy. Na slovenských hranicích soupravu přebere maďarský státní dopravce MÁV a rumunský CFR.

Vlak udělá zastávku na brněnském hlavním nádraží asi ve 21:00. Ve středu kolem 15:00 budou v Oršavě, odkud je to 50 kilometrů do cílové destinace, přistaveny autobusy i lodě.

V mnohonárodnostním Banátu žijí v šesti českých vesnicích necelé dva tisíce lidí. Do oblasti české emigranty pozval v 19. století podnikatel Maďarli pod příslibem slušných výdělků a dalších výhod, kterých se však nikdy nedočkali. Vzhledem k izolovanosti si krajané udrželi ojedinělou komunitu v divoké přírodě.