Na festival Okolo Třeboně přijedou Nezmaři, Plíhal, Deczi i Šporcl

Třeboň (Jindřichohradecko) - Festival Okolo Třeboně nabídne od 29. června do 6. července osm hlavních koncertů, na nichž vystoupí kapely Fleret a Nezmaři, písničkář Karel Plíhal, trumpetista Laco Deczi nebo houslista Pavel Šporcl. Festival při 32. ročníku vsadil na oblíbené interprety, kteří se do města rádi vracejí. Nově se představí i mladí hudebníci z jihočeského kola festivalu folkové, trampské a country muziky Porta. Hlavní scénou bude louka U Zlaté stoky. Organizátoři o tom informovali v tiskové zprávě.

"Multižánrových přehlídek je hodně. Proto chceme držet jednotný styl dramaturgie, který má už v Třeboni své věrné publikum. Vážíme si také toho, že účinkující se k nám vracejí s důvěrou – a je mezi nimi mnoho těch, které jsme objevili v začátcích jejich kariéry a postupem času se z nich stali velmi úspěšní hudebníci," uvedl ředitel festivalu Pavel Barnáš.

Pořadatelé věří, že hodně fanoušků do města přivedou kapely Nezmaři a Fleret, které letos slaví 45 let. Program otevře 29. června již tradičně pražské Divadlo Járy Cimrmana, které uvede hru Blaník. Pak začnou koncerty. Vystoupí Asonance, Spolektiv, Laco Deczi a Celula New York, Endru, Nezmaři, Plíhal, Pavel Čadek či dechovka Babouci. Novinkou je, že přijede houslista Šporcl se svými studenty. Zahrají 6. července v kapli Schwarzenberské hrobky. "Na našem společném koncertě vystoupím jako sólista a zároveň povedu orchestr, v němž se budeme různě střídat," uvedl Šporcl.

Festival dává pravidelně příležitost začínajícím hudebníkům. Kromě každoroční scény Houpací kůň je letošní novinkou spolupráce s organizátory festivalu Porta. Vystoupení mladých kapel a písničkářů bude věnováno nedělní odpoledne 2. července, kde postupně zahrají X-tet, Kučík, Nepochopíš, Obejváci a Bonsai č. 3. Vstup bude zdarma.

Většina koncertů bude na louce U Zlaté stoky. "Tento areál se v minulých letech osvědčil díky snadnému parkování, občerstvení i možnostem užít si následný program v příjemné letní atmosféře až do pozdního večera," uvedl Barnáš. Hrát se bude také v divadle, ve Schwarzenberské hrobce, na pláži Ostende a nově v hospůdce U vodníka, kde vznikne scéna pro nováčky. Doprovodný program nabídne soutěže, výtvarné dílny i sport.

Program festivalu je na webu. Vstupenky na koncerty stojí od 100 do 650 korun. Rozpočet festivalu pořadatelé neuvedli. Od města Třeboň dostanou dotaci 150.000 korun, jak řekla dnes ČTK místostarostka Jana Grammetbauerová (ODS).