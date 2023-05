Na festival do Varů si pro cenu přijede Russell Crowe, znělka bude s Deppem

Praha - Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii na filmovém festivalu v Karlových Varech dostane herec a režisér, držitel Oscara a dvou Zlatých glóbů Russell Crowe. Se svou skupinou Indoor Garden Party zahraje na zahajovacím koncertě 30. června. Festival to dnes uvedl v tiskové zprávě. Letošní znělka festivalu připomene opět jednoho z hostů mezinárodní přehlídky, amerického herce a producenta Johnnyho Deppa.

Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Russella Crowea historický dobrodružný snímek Petera Weira Master a Commander: Odvrácená strana světa (Master and Commander: The Far Side of the World, 2003), od jehož vzniku uplyne letos 20 let. Film byl oceněn dvěma Oscary a získal deset oscarových nominací, Russell Crowe byl za úlohu kapitána Aubreyho nominován na Zlatý glóbus.

Crowe pochází z novozélandského Wellingtonu, od dětství však žije v Austrálii. Hereckou kariéru započal už v šesti letech účinkováním v televizi a divadle. Od roku 1989 hrál nejprve v australských filmech The Crossing, Důkaz nebo Roomper Stomper. Získal dvě ceny Australské filmové akademie – za výkon ve vedlejší roli ve snímku Důkaz a jako Cenu pro nejlepšího herce za film Romper Stomper.

V roce 1995 se poprvé představil v americkém snímku, westernu Sama Raimiho Rychlejší než smrt společně s Genem Hackmanem, Sharon Stoneovou a Leonardem DiCapriem. Uznání kritiky a přízeň širokého publika získal krátce na to za svůj výkon v roli policisty Buda Whitea v oscarovém snímku L. A. - Přísně tajné. Za film Insider: Muž, který věděl příliš mnoho byl poprvé nominován na cenu americké Akademie Oscar a také na Zlatý glóbus.

Celosvětovým hitem se stalo historické drama Ridleyho Scotta Gladiátor z roku 2000. Za ztvárnění římského generála Maxima si odnesl Oscara za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli. Následující rok získal svou třetí oscarovou nominaci, první Zlatý glóbus a cenu BAFTA pro nejlepšího herce za roli psychicky nemocného geniálního matematika Johna Nashe ve filmu Rona Howarda Čistá duše.

Gladiátorem, oceněným pěti Oscary, započala jeho dlouholetá spolupráce s renomovaným režisérem Ridleym Scottem, s nímž natočil filmy Dobrý ročník (2006), Americký gangster (2007), Labyrint lží (2008) nebo Robin Hood (2010). Znovu spolupracoval i s Ronem Howardem, když ve sportovním životopisném dramatu Těžká váha (2005) ztvárnil úlohu boxera Jamese J. Braddocka.

Od 80. let rozvíjí Russell Crowe i svou hudební kariéru, první sólový singl měl název I Want To Be Like Marlon Brando. Od roku 1992 byl členem rockové formace Thirty Odd Foot of Grunts, s níž vydal tři alba. V roce 2005 začal spolupracovat s kanadským hudebníkem Alanem Doylem. V roce 2009 začali Crowe a Doyle pořádat koncerty skupiny Indoor Garden Party. V roce 2017 jako Indoor Garden Party vydali album The Musical, které se na žebříčku iTunes a Amazonu ve Velké Británii dostalo dvakrát krátce na první místo. Album je k dispozici na Spotify.

Letošní festival ve Varech bude mít znělku s Johnnym Deppem

Letošní znělka karlovarského filmového festivalu připomene opět jednoho z hostů mezinárodní přehlídky, amerického herce a producenta Johnnyho Deppa. Znělku, kterou opět natočil režisér Ivan Zachariáš, uvidí poprvé publikum při zahájení 57. ročníku festivalu. Organizátoři to dnes uvedli v tiskové zprávě.

Originální znělky se snaží jedinečným způsobem připomínat oceněné osobnosti a hosty uplynulých ročníků karlovarského festivalu. Herec a hudebník Depp, držitel tří oscarových nominací, Zlatého glóbu a nespočtu dalších cen, byl hostem 55. ročníku karlovarského festivalu v roce 2021.

Osobně představil dva své producentské počiny: dokument Hrnec zlaťáků: Pár drinků s Shanem MacGowanem (2020) a drama Minamata (2020), v němž navíc ztvárnil hlavní roli. Jeho návštěvu provázel obrovský zájem diváků a fanoušků.

Koncept festivalových znělek s významnými osobnostmi světové kinematografie vznikl před 15 lety, tvůrci mikropříběhů odkazujících na propojení s karlovarským festivalem, jsou režiséři Ivan Zachariáš a Martin Krejčí. Depp je už osmnáctou osobností, která natočila znělku speciálně pro Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary.

Letošní ročník festivalu se bude konat od 30. června do 8. července. Už dříve pořadatelé uvedli, že Cenu prezidenta filmového festivalu Karlovy Vary převezme herečka Daniela Kolářová.