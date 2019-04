Prostějov - Tenistka Markéta Vondroušová může být v blízké budoucnosti tahounem fedcupové reprezentace, který stejně jako dříve Petra Kvitová, Lucie Šafářová či Karolína Plášková dovede tým k titulu. Schopnosti vést výběr z pozice jedničky ukázala nyní v baráži proti Kanadě.

Dvaadvacetiletá Vondroušová hrála poprvé v roli lídra a na prostějovské antuce neztratila ani set. "I když to bylo proti papírově slabším soupeřkám. Ale určitě to bylo těžké, očekávalo se hrozně moc a jsem ráda, že to tahle dopadlo," řekla.

Talentovaná tenistka ze Sokolova trénující na pražské Štvanici v sobotu zdolala šestnáctiletou finalistku letošní juniorky na Australian Open Leylah Fernandezovou 6:4, 6:1 a dnese přidala druhý bod výhrou nad Rebeccou Marinovou 6:3 a 6:4.

"Ve Fed Cupu se každý vyhecuje a hraje mnohem líp než na turnaji. Jsem ráda, že jsem to zvládla vždycky ve dvou setech," pochvalovala si Vondroušová.

Proti Marinové se 47. hráčka světa nemohla dostat do rytmu. Vysoká Kanaďanka, která zkoušela i veslování, se snaží dávat velké rány. "Jak to tam pálila, tak bylo těžké se rozehrát a něco z toho zahrát. Snažila jsem se zůstat v klidu, spíš udržet hru v kurtu a ona se pak vykazila, takže to bylo i štěstí," řekla Vondroušová.

Pokud dostane příště opět pozvánku do týmu, možná už půjde o nový model soutěže. Tenisová federace ITF nejspíše změní Fed Cup a po vzoru Davisova poháru se bude hrát první kolo a vítěz pak vzejde z finálového týdenního turnaje. "Ať to bude jakýkoliv, tak budu chtít reprezentovat kdykoli," ujistila Vondroušová.

Z Prostějova zamíří zpět do turnajového kolotoče. Antukovou sezonu začne příští týden v Istanbulu, pak ji čeká pražská Stromovka, kvalifikace v Madridu, Řím a grandslamové Roland Garros. "Kdybych někde hrála dobře, tak asi něco odhlásím. Výsledkově doufám, že to bude dobré," přeje si Vondroušová.

Byla ráda, že si ve Fed Cupu zahrála před turnaji dva zápasy na antuce. Zažila si tak přechod z betonových kurtů. "Ze začátku jsem si myslela, že to budu zabíjet a hotovo. Musí se na to ale zvyknout hlavou, že si výměny musím uběhat," řekla.

Po zdravotních lapáliích z minulých let letos zatím nemá výraznější problémy. Tenisové hodiny doplnila větší dávkou tréninku kondice a následného protahování a regenerace. Na antuce si navíc začala tejpovat kotníky. "Na antuce je větší možnost si vyvrknout kotník a tejpy mi drží nohy celkově. Dost pomáhají," dodala.