Na farmě v Rohozné se už líhnou první housata

Rohozná (Jihlavsko ) - Na husí farmě v Rohozné se už líhnou první housata. Návrat sněhu a mrazu jejich odchov neohrožuje, protože housata potřebují být tak jako tak první dva až tři týdny v teple, řekl dnes ČTK farmář Josef Tříska. Doufá, že jak avizovali zástupci vlády, skončí za týden zákaz přejíždění mezi okresy vydaný kvůli epidemii, který by mohl ztěžovat prodej. Housat by letos mělo být z Rohozné 30.000 až 35.000, podobně jako minulé roky. Zájem o ně je. Objednávají si je lidé z celé republiky, zákazníky má farma i v Rakousku a Německu.

Fotogalerie

"Sezona začíná rozpačitě, protože celou přípravu nás doprovází ohrožení ptačí chřipkou," připomněl farmář další z rizik. Na Vysočině byla ptačí chřipka v únoru v nedaleké Horní Cerekvi, rohozenské husí farmy se týkala následná omezení stanovená pro desetikilometrové pásmo dozoru. Veterináři tato omezení zrušili 23. března. "Naštěstí nás to ještě úplně nepostihlo, protože jsme byli mimo sezonu. Ta nám začíná až teď po Velikonocích," řekl Tříska. Zároveň uvedl, že se farma snaží důsledně dodržovat veterinární opatření, která by měla zabránit zavlečení nákazy. "Doufáme, že se ta situace s oteplením uklidní," dodal.

Farma má základní hejno čítající okolo 2000 hus, vejce snášejí od poloviny února. Prvních asi 2000 vajec šlo do umělé líhně počátkem března, líhnutí trvá měsíc. V líhni musí být kromě teploty zajištěná odpovídající vlhkost a větrání. Vajíčka se každou hodinu automaticky překlápí z jedné strany na druhou, každý den musí pracovníci každé vejce navíc vyndat a ještě ho otočit podélně. "I husa to vejce v hnízdě pohybem vlastního těla převrací," podotkl Tříska.

Objednávky na housata už má farma v podstatě na celou sezonu, některé poptávky zejména z Rakouska musela i odříkat. "Chceme upřednostnit naše tradiční domácí zákazníky," uvedl farmář.

Farma se zabývá i výkrmem hus, a také kachen a kuřat. S loňskými dopady epidemie covidu-19 se nakonec vyrovnala, i když byly restaurace zavřené i kolem svátku svatého Martina, kdy jdou pečínkové husy nejvíc na odbyt. Hus farmáři v Rohozné vykrmili okolo 1000, o něco méně než minulé roky, ale prodali je do poslední. "Nakonec to dopadlo nebývale dobře, samotné nás to překvapilo," řekl Tříska.

Letos se koronavirová epidemie podle Třísky zatím projevila poklesem zájmu o vyfouklá husí vejce na kraslice, protože se omezení druhým rokem dotkla i Velikonoc. Některé malérečky prázdná vejce kupovaly celoročně, i po stovce, ale zastavil se jim odbyt. Tyto přebytky se ale dají schovat na další rok. "Je to suchá skořápka. Když je dobře uskladněná, tak vydrží," řekl Tříska.

Chov hus je v Rohozné od roku 1974, dřív patřil zemědělskému družstvu. Jako rodinná farma funguje od roku 2010. Podle Třísky patří mezi čtyři pět největších v Česku, které se zabývají líhnutím housat. Farma v Rohozné má i vlastní jatka.