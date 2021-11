Na farmě v Rohozné s ptačí chřipkou začalo utrácení 5000 ptáků

Rohozná (Jihlavsko) - Na farmě v Rohozné na Jihlavsku postižené ptačí chřipkou dnes začali veterináři s pomocí hasičů vybíjet drůbež, hlavně chovné husy a husy vykrmené na svátek svatého Martina. Na farmě bylo 5000 kusů drůbeže, utrácení začalo před 09:30. Zajišťuje ho pohotovostní středisko pro mimořádné situace, které je součástí Státní veterinární správy (SVS). K likvidaci budou mrtví ptáci odvážení do asanačního podniku ve Věži na Havlíčkobrodsku.

Fotogalerie

Veterinářům pomáhá pět desítek profesionálních hasičů se speciální technikou. "Jednak pro dekontaminaci osob, což je technika vysočinských hasičů. Potom tady máme techniku pro dekontaminaci techniky, ta je ze záchranného útvaru Hlučín," řekla novinářům mluvčí krajských hasičů Petra Musilová.

Hasiči pomáhají s odchytem ptáků a jejich umisťováním do speciálních kontejnerů. Do vyznačené nebezpečné zóny v chovu vstupují v jednorázových ochranných oděvech a s nasazenou maskou. "Předpokládáme, pokud všechno půjde podle našich scénářů, že bychom měli končit v odpoledních hodinách," uvedla mluvčí k zásahu.

V Rohozné platí mimořádná veterinární opatření. O výskytu ptačí chřipky subtypu H5N1 na tamní farmě informovala SVS minulý týden ve čtvrtek. Správa uvedla, že chovné hejno čítalo 2200 hus, dalších 1400 bylo výkrmových hus. Na farmě bylo také 800 výkrmových kachen a 600 brojlerů. Zvířata se usmrcují pomocí oxidu uhličitého.

V asanačním podniku skončí i vykrmené svatomartinské husy, zamluvené je měly i hospody a obchody. "My jsme měli teď v neděli začít zabíjet, všechno to jde do kafilerky," řekl ČTK farmář Josef Tříska. Farma rozesílala zákazníkům omluvné e-maily, většinou se podle Třísky setkala s pochopením. "Musím říci, že spíš obdivuju tu vlnu solidarity, která se vzedmula. Lidi to chápou, uznali, spíš vyjadřují podporu, než aby se zlobili," uvedl.

Po odvezení utracených zvířat čeká farmu podle Třísky dlouhé období čištění a dezinfekce. Dezinfikovat bude podle něj potřeba všechno, chovné haly se musejí vymýt, dekontaminovat výběhy. Práce musí provádět odborná firma. Farmář uvedl, že zatím neví, jak velkou dostane za vybitá zvířata náhradu od státu. "Náhrady budu řešit, až se všechno udělá, až mi vyfakturují služby," řekl.

Farmáři pak budou nějakou dobu bez práce. Housata pro nový chov mohou nakoupit až zjara. Mladé husy budou nejdřív rok vykrmovat, teprve v dalším roce se mohou vrátit k líhnutí vlastních housat. V minulých letech se jich v Rohozné za jarní sezonu líhlo okolo 30.000.

V ČR bylo tento rok utraceno již zhruba čtvrt milionu ptáků, nemoc citelně zasáhla chovy kachen firmy Perena. Na Vysočině byla letos ptačí chřipka zjištěná v Horní Cerekvi na Pelhřimovsku. Na postižené farmě nechali veterináři 20. února utratit okolo 300 kusů drůbeže.