Na Evropských hrách začnou o medaile bojovat vodní slalomáři

Krakov - Na Evropských hrách ve čtvrtek začne parádní česká disciplína, vodní slalomáři zahájí mistrovství Evropy. Do neděle budou bojovat o deset sad medailí a je pravděpodobné, že česká výprava přidá k dosavadním šestnácti cenným kovům z tohoto ročníku Evropských her další. Titul z Liptovského Mikuláše bude obhajovat Jiří Prskavec na kajaku a Tereza Fišerová v kayakcrossu. Ta se chystá absolvovat všech pět závodů, které mají ženy v Krakově naplánované. Mistři Evropy zajistí své zemi účastnické místo na OH 2024 v Paříži.

Evropský šampionát se do Krakova vrací po deseti letech. Tehdy zde pozdější olympijský šampion Prskavec ve dvaceti letech získal svůj první z pěti evropských titulů a bylo to první evropské zlato pro českého kajakáře v historii.

Nyní se vrací na místo činu. V podobné pozici jel i loni na ME do Liptovského Mikuláše, kde zlatem navázal na titul z roku 2016. Byl by rád, kdyby se povedlo uspět i tentokrát. "Tréninky mi šly a v Krakově se mi dlouhodobě daří. Byl bych rád, kdybych na to navázal a předvedl pěkné výkony. Uvidíme, co na tom singlu. Tam nevím, co od toho můžu čekat," řekl ČTK a Právu.

Připomněl, že ho vedle tradičního kajaku čeká premiéra na vrcholné akci na kánoi, kde překvapil třetím místem na úvod Světového poháru v Augsburgu a vítězným semifinále v Troji. V nové kategorii těžko odhaduje své šance. "Říkal jsem si, že v Tacenu je to pro mě nejlepší, že to tam teče, a nebyl jsem ve finále. Naopak v Praze jsem si říkal, že mi ujedou, a zase se mi to tam povedlo. Je to takové, že se to těžko určuje. Tady zatím tipuju, že jsem hrozně pomalý a že mi ujedou. Ale třeba se zase budu mýlit a bude to dobré," přemítal.

Na medaili může útočit také úřadující mistr světa Vít Přindiš, který loni vyhrál v Krakově závod Světového poháru. Zlato bude Česko obhajovat i v mužských kajakářských hlídkách, kterým v poslední době kraluje. Loni Prskavce a Přindiše doplnil Ondřej Tunka, tentokrát čeká debut v elitní hlídce mladíka Jakuba Krejčího.

Medaili na loňském SP v Krakově získaly také kajakářky Tereza Fišerová a Amálie Hilgertová, které obsadily druhé a třetí místo. Fišerová bude vedle zlata v kayakcrossu na ME obhajovat bronz na kánoi, která je její silnější disciplínou. V aktuální sezoně Světového poháru zatím na kánoi startovala dvakrát a ani jednou medaili nezískala. "Na začátku sezony byl pro mě kajak silnější disciplína, těšila jsem se na něj víc než na singlkanoi. Teď je to tak 50 na 50. Poslední trénink jsem odjela na singlu, to o tom svědčí," řekla.

Vodní slalom je na Evropských hrách poprvé. Ve čtvrtek budou mít napilno kajakáři, které čeká individuální kvalifikace a pak závod hlídek. V pátek mají totéž na programu kanoisté. V sobotu budou o medaile bojovat kajakáři a kajakářky a uskuteční se kvalifikace v kayakcrossu. V neděli program uzavře semifinále a finále na kánoích a vyřazovací jízdy kayakcrossu.