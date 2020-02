Na Eurovizi bude Česko reprezentovat Benny Cristo

Praha - Zpěvák a tanečník Ben Cristovao se s písničkou Kemama stal vítězem letošního národního kola Eurovize a bude Českou republiku reprezentovat na soutěži Eurovision Song Contest. Dvaatřicetiletý zpěvák česko-angolského původu narozený v Plzni si pro soutěž upravil jméno na Benny Cristo. Na hlavním pódiu v Rotterdamu se představí 14. května, v případě postupu do finále pak 16. května. Novinářům to dnes v Praze oznámili zástupci České televize, která bude soutěž vysílat.

Skladba Kemama složená čtveřicí autorů Osama Verse-Atile, Ben Cristovao, Charles Sarpong a Rudy Ray posbírala od diváků a poroty celkem 22 bodů.

"Chtěli jsme s mým producentem dát dohromady jiný zvuk, než budou mít nejspíš ostatní. Afropop není v Čechách moc známý, ale je to v rytmu, který mi sedne a který jsem chtěl už dlouho zkusit," řekl k písni Cristovao. Podle pravidel soutěže je skladba v angličtině.

Na druhém místě se s 18 body umístila píseň Wanna Be Like zpěvačky Elis Mraz a rappera Čis T. U zahraničních posluchačů si vedla nejlépe skupina We All Poop a u desetičlenné zahraniční poroty zpěvačka Barbora Mochowa. O účast na letošní soutěži Eurovize vedle nich usilovali ještě zpěvák Karelll a zpěvačky Olga Lounová a Pam Rabbit.

"Z výsledků hlasování je vidět, jak silná byla sestava všech sedmi finalistů. Každý z nich by nás reprezentoval v Rotterdamu se ctí. Pevně věřím, že navážeme na úspěchy minulých let a České republice se podaří probojovat do finále soutěže Eurovision Song Contest," uvedl vedoucí české delegace Cyril Hirsch. Do finále se v minulých ročnících probojovali Gabriela Gunčíková, Mikolas Josef a skupina Lake Malawi, která Českou republiku reprezentovala loni.

"Těší nás i rostoucí zájem o tuto soutěž, což potvrzuje zájem fanoušků, kterých letos hlasovalo o 10.000 více než loni," sdělil Hirsch. Klipy všech sedmi účastníků národního kola Eurovize zhlédlo na internetu téměř 1,5 milionu diváků.

Písňová soutěže Eurovize se uskuteční v Rotterdamu, protože loňskou soutěž v Tel Avivu vyhrál Nizozemec Duncan Laurenc s písní Arcade. Česká indie-popová kapela Lake Malawi skončila se skladbou Friend of a Friend na jedenáctém místě. Šedesátý pátý ročník soutěže Eurovize se v aréně Ahoy druhého největšího nizozemského města bude konat od 12. do 16. května. Soutěž se pořádá každoročně od roku 1956. V loňském roce ji v televizi vidělo na 182 milionů lidí.