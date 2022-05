Na Etně vyhrál Kämna, novým lídrem Gira je španělský cyklista López

Etna-Nicolosi (Itálie) - Čtvrtou etapu Gira d'Italia s cílovým stoupáním na Etnu vyhrál německý cyklista Lennard Kämna. Novým lídrem je Španěl Juan Pedro López, jenž dojel druhý. López v čele průběžného pořadí vystřídal Nizozemce Mathieu van der Poela, jenž zvítězil v pátek ve Visegrádu a růžový trikot udržel i v následujících dvou maďarských etapách.

Peloton Gira se znovu rozjel po volném dnu, který vyplnil přesun z Maďarska na Sicílii. Z vedoucí skupiny uprchlíků se nakonec odpoutala dvojice Kämna, López, která po 172 kilometrech spurtovala o vítězství.

Po Lópezově zaváhání v závěrečné zatáčce měl cestu za výhrou otevřenou pětadvacetiletý Kämna z týmu Bora-hansgrohe, jenž si po předloňské Tour de France připsal druhý etapový triumf na Grand Tour. Třetí byl už s více než půlminutovým odstupem Estonec Rein Taaramäe.

"Byl to hodně těžký den, zvlášť ten poslední kopec. Byl opravdu dlouhý a náročný. Už jsem myslel, že jsem o to přišel, když měl na mě López více než 30 sekund náskok. Jen tak tak jsem ho dokázal sjet a pak jsem se před závěrem dokázal zotavit," uvedl Kämna, jenž nepopřel, že výsledek vyhovoval oběma. On získal etapový triumf a López růžový trikot. "Řeknu to takhle - možná tam nějaká tichá dohoda byla."

López se díky dnešnímu výkonu stal prvním španělským lídrem Gira po sedmi letech od Alberta Contadora. "Hodně jsem se na to nadřel. Zaútočil jsem v nejprudší části kopce, ale Kämna se na mě dva nebo tři kilometry před cílem dotáhl. Snažil jsem se bojovat o vítězství, ale bylo to těžké. Jsem nadšený, že mám růžový dres. Nevím, na jak dlouho, ale užiju si to," uvedl zástupce stáje Trek-Segafredo, jenž vede před svým dnešním přemožitelem o 39 sekund.

Zhruba tři minuty po Kämnovi dojel do cíle na 26. místě jediný český účastník závodu Jan Hirt. Člen stáje Intermarché-Wanty-Gobert si díky tomu polepšil o více než třicet příček na 24. pozici celkového pořadí.

Hned v první vrchařské etapě nabral velkou ztrátu Nizozemec Tom Dumoulin, vítěz závodu z roku 2017. Giro předčasně skončilo pro Kolumbijce Miguela Ángela Lópeze, třetího z roku 2018, jenž musel odstoupit kvůli zranění kyčle.

Ve středu cyklisté absolvují pátou etapu z Catanie do Messiny, jež by mohla podle papírových předpokladů vyvrcholit hromadným spurtem.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 4. etapa (Avola - Etna-Nicolosi, 172 km): 1. Kämna (Něm./Bora-hansgrohe) 4:32:11, 2. López (Šp./Trek-Segafredo) stejný čas, 3. Taaramäe (Est./Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) -34, 4. Moniquet (Belg./Lotto-Soudal), 5. Vansevenant (Belg./Quick-Step-Alpha Vinyl) oba -2:12, 6. Leemreize (Niz./Jumbo-Visma) -2:31, 7. Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers), 8. Bardet (Fr./DSM), 9. Bilbao (Šp./Bahrajn Victorious), 10. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) všichni -2:37, ...26. Hirt (ČR/Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) -2:58. Průběžné pořadí: 1. López 14:17:07, 2. Kämna -39, 3. Taaramäe -58, 4. S. Yates (Brit./BikeExchange-Jayco) -1:42, 5. Vansevenant -1:47, 6. Kelderman (Niz./Bora-hansgrohe) -1:55, 7. Bilbao, 8. Almeida oba -2:00, 9. Porte (Austr./Ineos Grenadiers) -2:04, 10. Bardet -2:06, ...24. Hirt -3:16.