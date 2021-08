Na dračích lodích zápolilo na Slezské Hartě kolem tisícovky závodníků

Leskovec nad Moravicí (Bruntálsko) - Kolem tisícovky závodníků zápolilo o víkendu na Festivalu dračích lodí na přehradě Slezská Harta na Bruntálsku. Závodili v lodích zvaných dvacítky, tedy pro 20 pádlujících. Další tisíce lidí je sledovaly ze břehu. V letošním roce šlo podle organizátorů o největší závody v zemi.

Sportovní ředitel závodu Tomáš Blaška ze společnosti Torrsen Sports, který letošní sedmý ročník nazývá postcovidovým, řekl, že všechny závody ale zaznamenaly pokles počtu účastníků o třetinu i polovinu. Dotklo se to i Harty - standardně se tam hlásilo přes 60 posádek, letos jich bylo 43. "Ale jsou to dvacítkové lodě, opravdu 20 pádlujících, bubeník a kormidelník, tak jsou to pořád velmi krásné počty," řekl Blaška.

Úbytek závodníků přikládá nejistotě v prognózách před létem, co se kvůli koronavirové pandemii vůbec bude moci konat. "Hodně lidí podle mě nevěřilo, že se festival uskuteční. Spousta posádek volá, že jich je míň, že někteří odpadli. Vždycky někdo odpadne a noví přibudou, teď ale jenom odpadli, protože nové nikdo nelanařil. Další lidé se báli, že to stejně nevyjde, a jeli raději na dovolené," řekl Blaška.

Předseda pořádajícího Mikroregionu Slezská Harta Josef Havlík řekl, že museli být pořád ve střehu, zda se stanovené podmínky nezmění. Že po loňské pauze závod letos zorganizují, se dohodli zhruba před třemi měsíci. "Rozpočet máme skoro 1,3 milionu. Když už jsme museli asi před měsícem začít naplno, bylo nám těžko. Ale nakonec vývoj ve společnosti a v republice nám umožnil konat ty závody a jsme rádi, že jsme sportovcům i návštěvníkům umožnili se trošku odreagovat a užít si krásnou přírodu," řekl Havlík.

Uvedl, že akci uspořádali v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními. Návštěvníci festivalu měli v sobotu i možnost nechat se naočkovat proti covidu-19, čehož podle Havlíka využilo asi 40 lidí.

Akce začala v pátek tréninky, v sobotu se jely závody na 200 metrů a dnes na kilometr. "Jedna soutěž je pro obce mikroregionu a pak je zbytek světa," řekl Havlík. Blaška řekl, že asi čtyři posádky čas od času vidí na nějakých závodech, ale všichni ostatní jsou party kamarádů či kolegů, kteří se dají dohromady až pro závod. "Ti nikdy netrénují. Tady se potkají, odjedou si závody, užijí si večírek a jdou domů," řekl Blaška.

Posádky nastupovaly do lodí zpravidla v týmových tričkách, někteří ale měli i kostýmy, v jednom z plavidel tak kupříkladu pádlovalo několik zdravotních sestřiček. Některé týmy měly transparenty či vlajky nebo nastupovaly s hudbou. Jednu z posádek třeba vedl k lodi dudák, zatímco jiná nastupovala ve cvičebních úborech při reprodukované písni Michala Davida Poupata.

Dokázat dvacítkovou loď ovládnout tak, aby posádka zvládla plynule urazit trať s otočkou v polovině kolem bójky, a to ještě v co nejkratším čase, ale není nic jednoduchého. "Je opravdu těžké, aby 20 lidí pádlovalo stejně. Když někdo má větší ambici a chce to urvat, tak potom se pošermujete pádly a úplně vás to rozhodí," řekla kapitánka týmu Pařmeni Vendula Dankovičová.

Její tým je většinou z Horního Benešova a okolí. Začal vznikat kolem její rodiny, na kterou se nabalovali přátelé. Během roku netrénují. "Dneska se nám závodilo skvěle. My jsme totiž zjistili, že jsme vytrvalci. Dvousetmetrové úseky nejsou nic pro nás, ale za ten kilometr musím pochválit celé své mužstvo," řekla Dankovičová.

Blaška řekl, že asi deset posádek využilo možnost zatrénovat si na Hartě minulou neděli. Všechny kromě jedné pak absolvovaly „dobrovolně povinný“ půlhodinový trénink v pátek. "Ladili svoji formu, poslouchali naše profesionální kormidelníky, kteří jim radili, co mají dělat, jak to mají dělat, na co si dát pozor, jakým způsobem zabírat, aby je to nevyšťavilo hned na začátku. Některým se to hodně hodilo," řekl Blaška.

Posádky mohly vystartovat i jen s 16 pádlujícími. I v takovém případě ale musely dodržet podmínku, že minimálně čtyři pádlující budou ženy. Rytmus lodě a její rychlost řídí takzvaný vedoucí háček, což je jeden z pádlařů, kteří sedí na první lavici. Velmi důležitá osoba je ale podle Blašky i bubeník.

"Většinou je to drobná dívčina s velkými plícemi a mohutným hlasem, která kromě bubnování na posádku opravdu řve, a tím ji povzbuzuje. Představte si, že máte vedle sebe šest lodí, je tam šest bubeníků a šest bubnů. Vy si musíte najít rytmus toho svého bubnu a hlas své bubenice, takže musí mít ten hlas velmi výrazný. A když to dělají dobře, dokážou velmi kvalitně motivovat posádku k tomu, aby byla výkonnější," řekl Blaška.

Firma Torrsen Sports se kromě závodů věnuje i organizaci teambuildingů. "Všem vysvětlujeme, že není lepší možnost, jak stmelit kolektiv, aby fungoval jako jeden člověk, než je všechny posadit na loď. Protože jestli tam bude jedna jediná individualita, která bude chtít jet jinak než ostatní, tak to všichni poznají," řekl Blaška.

Dračí lodě jsou podle něj krásný sport i tím, že to může dělat prakticky kdokoli. "Tenký člověk, člověk rozložité postavy, může to dělat patnáctiletý kluk a vedle něho může sedět osmdesátiletý pán. Je úplně jedno, kdo se toho účastní, může to dělat opravdu každý," řekl Blaška.