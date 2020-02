Na dovolenou je třeba podle lékárníků myslet na zásobu léků

Praha - Před dovolenou je podle České lékárnické komory (ČLnK) třeba myslet na zásoby pravidelně užívaných léků. Do lékárničky je vhodné přibalit ale i léky pohotovostní, například na horečku, rýmu nebo trávení. Na hory je vhodné vzít také krémy proti větru a slunci, uvedla komora v tiskové zprávě. Jarní prázdniny začaly v Česku letos začátkem února, o víkendu začínají také polovině městských částí Prahy.

"Je zásadní, aby se pacienti před odjezdem na dovolenou ujistili, že mají dostatečné množství pravidelně užívaných léků," uvedl prezident komory Aleš Krebs. Přestože je možné nechat si od lékaře poslat recept na léky na dálku do mailu nebo mobilního telefonu, není na to podle Krebse vhodné spoléhat. "S ohledem na vzdálenost lékárny v těchto místech to může přinést i výrazné komplikace při jejich vyzvednutí," dodal.

Na dovolenou lékárníci radí také přibalit léky proti bolesti, horečce, na bolest v krku, kašel a na rýmu. Hodit se mohou také přípravky na trávení, průjem nebo zvracení. "Přípravky na stejné zdravotní obtíže jsou v mnoha případech pro děti a dospělé odlišné, ať už samotným složením přípravku nebo silou," doplnil viceprezident komory Martin Kopecký.

Kromě léků by měla lékárnička obsahovat také dezinfekci, obvaz nebo stahovací obinadlo. Na hory by lidé neměli zapomínat vzít si opalovací krém s vyšším faktorem, krém na obličej do větru a mrazu, krém na ruce a pomádu na rty s ochranným faktorem.

"Sluneční paprsky se odrážejí od sněhu, čímž se jejich síla násobí. Je tedy nezbytné chránit kůži před spálením a zejména před rizikem vzniku melanomu. V zimě je nejvíce ohroženou oblastí obličej, především nos, tváře a ústa," uvedla mluvčí komory Michaela Bažantová. Naopak před větrem a mrazem ochrání také speciální krém.