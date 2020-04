Na dovolenou do ciziny letos plánuje podle průzkumu jet každý sedmý Čech

Praha - Každý sedmý Čech chce letos, pokud to bude možné, vyrazit na dovolenou do zahraničí. Lidé nejčastěji uvažují, že by odjeli v září. Většina Čechů počítá s tím, že stráví dovolenou v tuzemsku, nejžádanější jsou zatím srpnové termíny. Domácí dovolenou plánuje dokonce 77 procent lidí nad 60 let. Letní pobyt zatím ale nemá koupeno 63 procent Čechů, 12 procent se na žádnou dovolenou letos nechystá. Vyplývá to z dubnového průzkumu cestovního portálu Skrz.cz, který má ČTK k dispozici.

Většina lidí, kteří mají zaplacenou rekreaci v zahraničí, ji chce posunout na později nebo stornovat s ohledem na vývoj pandemie. S odjezdem v objednaném termínu počítá přibližně třetina Čechů.

"Zhruba 24 procent lidí uvedlo, že přizpůsobuje plány změně osobní finanční situace, nejvíce při rozhodování hraje roli ochrana zdraví, zájem o ČR a podpora českého turismu a ekonomiky," uvedl ředitel portálu Skrz.cz Matěj Dvorský.

V případě domácích dovolených dominuje srpen, 75 procent lidí plánuje minimálně týdenní pobyt, dvě pětiny respondentů se chystají rekreovat až dva týdny. O dovolenou v penzionu má zájem přes polovinu lidí, 30 procent Čechů by vyrazilo na chalupu či chatu, jen čtvrtina se chystá ubytovat v hotelu. "Tomu odpovídají i data o prodejích, kde také vidíme nárůst zájmu o penziony. Malé a rodinné chaty a chalupy na oblíbených místech jsou již nyní vyprodané," doplnil Dvorský.

Současný vládní harmonogram uvolňování podnikatelských činností počítá s obnovením provozu hotelů a dalších ubytovacích zařízení od 25. května. Termín otevření hranic zatím není znám, podle epidemiologů se o něm může začít jednat v květnu. Cestování bude pravděpodobně možné jen do zemí s nízkým rizikem nákazy. Češi by mohli nejdříve vyjet na Slovensko nebo do Rakouska, jednání se vedou dále také například s Chorvatskem.