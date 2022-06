Na Donbasu zřejmě zemřel český dobrovolník, MZV informaci prověřuje

Praha - Na Donbasu ve válce Ruska s Ukrajinou v pátek zřejmě padl první český dobrovolník, který se zapojil do pomoci ukrajinským ozbrojeným silám. České ministerstvo zahraničí informaci obdrželo a prověřuje ji, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva Lenka Do. Povolení prezidenta začlenit se do ukrajinské armády získala v květnu stovka českých dobrovolníků, podrobnosti o skutečném počtu ale nejsou k dispozici.

"Tu informaci máme a prověřujeme ji," uvedla na dotaz ČTK mluvčí. Zprávu zveřejnila na svém facebooku novinářka a fotografka Lenka Klicperová, která v minulých dnech byla na Donbasu pracovně. Podle neoficiálních informací přišel muž o život na frontě u Charkova a na Ukrajině byl v podstatě od začátku ruské invaze.

Podle informací Hradu z 11. května prezident Miloš Zeman povolil vstup do ukrajinských ozbrojených sil 103 Čechům. Dalším dvěma stovkám žádostí nevyhověl. Premiér Petr Fiala (ODS) se na začátku března se Zemanem dohodl, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí.

Čeští dobrovolníci se do bojů na Ukrajině, která čelí ruské agresi od 24. února, zapojili zřejmě měsíc po vypuknutí konfliktu. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachytili v Irpini u Kyjeva.