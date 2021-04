Na Domažlicko se vrátil čáp sledovaný satelitem, z Afriky uletěl 5600 kilometrů

Polžice (Domažlicko ) - Do Polžic na Domažlicku se v úterý vrátil čáp Kryštof, kterého ochránci přírody z plzeňské Záchranné stanice živočichů od loňska sledují pomocí satelitní vysílačky. Na trasu, která vzdušnou čarou měří 5600 kilometrů, se vydal ze zimoviště poblíž města Touba v Senegalu. Zatímco někteří čápi byli v Čechách už koncem února, Kryštof až 4. dubna odletěl z Maroka přes Gibraltar do Evropy. Hlásil se pak ze Španělska, Francie a Německa, řekl ČTK Karel Makoň ze záchranné stanice.

Plzeňští ochránci přírody sledovali pomocí vysílačky více čápů bílých. Několik se jich ztratilo v Africe, zřejmě uhynuli nebo se rozbila vysílačka. Jiný čáp odletěl zimovat jen kousek od hranic do Německa. V posledních letech je také běžné, že velká část čápů z Čech neletí na zimu do Afriky, ale do Španělska. "Kryštof je náš první čáp s vysílačkou, který se vrátil z daleké Afriky tak, jak by se čápi bílí měli vracet. Do 15. dubna je vždy termín, který je pro přílet čápů normální a zároveň je ještě jistotou na standardní průběh hnízdění," řekl Makoň.

Kryštofa ochránci přírody jako mládě kroužkovali v červenci 2017 na hnízdě v Brodu nad Tichou na Tachovsku. Stále ale není jasné, jestli je to samec nebo samice. Podle vzhledu se to poznat nedá. Pozdější návrat ze zimoviště by napovídal tomu, že je to spíš samice, které se vracejí později než samci.

V úterý ornitologové dostali hlášení, že Kryštofa podle čísla z kroužku viděli v pondělí na skládce u Ellwangenu, asi sto kilometrů východně od Stuttgartu. Čáp mezitím v úterý za zhruba deset hodin uletěl 247 kilometrů a dorazil do Polžic. "Zde na lampě veřejného osvětlení od loňského roku evidujeme nové hnízdo čápů bílých obsazených celým párem s mláďaty. Loni jsme na hnízdě kroužkovali tři čápata. Pokud je náš Kryštof nebo možná Kryšpína čáp hnízdící v Polžicích, tak je právě teď doma a my budeme s napětím sledovat, co se bude dít," řekl Makoň. Čápi bílí kolem třetího roku života dospívají a začínají hnízdit, je tedy možné, že Kryštof už loni v Polžicích mláďata vyvedl. Stejně tak je ale možné, že na hnízdě v Polžicích je už jiný pár a Kryštof se bude muset přesunout jinam.

Poté, co mládě v roce 2017 ornitologové kroužkovali, nevěděli o něm nic. Loni v červnu ale spadl u Města Touškova na Plzeňsku z vysílače a zranil se. Na záchranné stanici se léčil. Ornitologové podle kroužku poznali, že je to zkušený pták, který už musel opakovaně letět na zimoviště a zpět, a rozhodli se mu dát "batůžek" s vysílačkou napájenou solárním panelem a také jméno Kryštof. Na konci července ho vypustili do přírody a on koncem léta zamířil do Afriky.

Kryštof je také prvním čápem, kterého plzeňští ornitologové sledují a který do Afriky letěl západní trasou. Dosud monitorovaní čápi mířili na Rakousko a v Africe se zdržovali v Keni a Tanzanii i v Egyptě. Kryštof letěl přes Německo, Francii, Madrid a Gibraltar do Maroka, při pobřeží Atlantského oceánu a pak podél hranice mezi Mali a Mauritánií do Senegalu.