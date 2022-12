Na dolomitském masivu Marmolada se nebude lyžovat, chybí sníh

Milán - Na dolomitském masivu Marmolada se nebude lyžovat ani po nedávném odvolání zákazu vstupu, který byl vydán po červencové tragédii s 11 mrtvými. Na vrcholu totiž chybí sníh, uvedla dnes agentura ANSA. Většina lyžařských areálů v Alpách se snaží v těchto dnech spustit vleky, protože v Itálii je ve čtvrtek svátek, čehož řada lidí využije pro prodloužený víkend. Lyžaři se letos musí připravit i na řadu nových povinností. Musí mít pojištění proti škodám způsobeným někomu jinému a nesmí lyžovat pod vlivem alkoholu.

V polovině listopadu úřady zrušily zákaz pohybovat se na masivu Marmolada, který vydaly na začátku července po sesuvu kusu ledovce. Ten zabil 11 lidí, včetně dvou turistů z České republiky. Provozovatel tak chtěl zahájit provoz vleků na masivu na začátku prosince, což se však nestane kvůli nedostatku sněhu. Provozovatel Dolomiti Superski odložil začátek lyžařské sezony na 22. prosince, napsala agentura ANSA.

V ostatních částech italských Alp ale panují podstatně lepší sněhové podmínky. Vydatné sněžení hlásí například západní Alpy na hranicích se Švýcarskem a Francií. Příznivé podmínky se očekávají i ve východní části u hranic se Slovinskem a Rakouskem.

Provozovatel areálu Dolomiti Superski upozorňuje také na několik novinek, které vstoupily v platnost v lednu. Na italských sjezdovkách je zakázáno lyžovat pod vlivem alkoholu či omamných látek. Podobně jako u řidičů motorových vozidel platí tolerance do 0,5 promile, pak však nastupují vysoké pokuty až do 2100 eur (52.000 korun). Od ledna také platí povinnost mít pojištění proti škodám způsobeným druhé straně. Provozovatelé mají podle zákona povinnost umožnit návštěvníkům nákup pojištění pří pořízení jízdenky či permanentky. Lidem, kteří se nedokážou při kontrole pojištěním prokázat, hrozí pokuta až 150 eur (3800 korun). Lyžaři a snowboardisté mladší 18 let mají nově povinnost nosit při sportování přilbu.