Na dokončené železniční stavby ve Šluknovském výběžku vyjel parní vlak

Mikulášovice (Děčínsko ) - Na opravenou trať ve Šluknovském výběžku dnes slavnostně vyjel parní vlak. Trasa vedla po opraveném traťovém úseku z Rumburku do Velkého Šenova, poté přes zrekonstruovaný historický viadukt ve Vilémově až k opravené výpravní budově a kolejišti ve stanici Mikulášovice dolní nádraží. Jde o část dráhy národního parku hojně využívané turisty. Náklady přesáhly 750 milionů korun, řekl dnes novinářům ředitel oblastního ředitelství Správy železnic (SŽ) Martin Kašpar.

"Opravoval se celý úsek z Rumburku do Velkého Šenova, je to zhruba 16 kilometrů trati. Je to zajištění provozu schopnosti na dalších 40 až 50 let," uvedl Kašpar. Maximální rychlost na trase z Rumburku do Šluknova se podle něj zvýšila až na 90 kilometrů za hodinu a ze Šluknova do Velkého Šenova do 60 kilometrů za hodinu. Oprava úseku stála zhruba 351 milionů korun.

Viadukt ve Vilémově by měl do další opravy sloužit svému účelu zhruba dalších 100 let, řekl na dotaz ČTK generální ředitel SŽ Jiří Svoboda. Most o sedmi mostních otvorech měří 217,3 metru a pochází z roku 1904. V prvním a sedmém otvoru je kamenná klenbová konstrukce, ve druhém až šestém ocelová příhradová konstrukce. Nejvyšší výška mostu nad údolím je 34 metrů. Po 116 letech provozu se zejména jeho ocelové prvky dostaly na konec své životnosti, a proto se musel opravit. Mostní konstrukce se měla měnit už minulý rok, stavební práce ale ovlivnila nepříznivá epidemická situace.

Další investicí SŽ na Děčínsku bude zřejmě oprava takzvané Kozí dráhy z Děčína na Telnici na Ústecku za 50 milionů korun. Dnes by měl být podle Kašpara vyhlášen tendr k opravě trati. Podle Kašpara bude zřejmě v listopadu vypraven vlak k oslavě 150 let této trati, opravy budou plně dokončeny do začátku turistické sezony v roce 2022.