Na dobíjení kamiónů zatím ČR moc připravena není

Zatím stále poměrně řídká síť dobíjecích stanic brání podle studie společnosti Eurowag dopravcům investovat do nových elektrokamionů. Proto se jejich počet v Evropské unii zvyšuje zatím jen velmi pomalu. Například v loňském roce mělo jen 1656 nově do provozu zaregistrovaných nákladních vozidel elektrický pohon. To znamená podíl 0,6 procenta z celkového počtu 274 tisíc vozidel.

Sice se během posledního roku podařilo poměrně navýšit počet nabíječek vhodných pro nabíjení takovýchto vozidel (z 3600 na více než 6000), ale přesto je zejména ve východní Evropě dobíjecí síť nedostatečná.

Autoři studie sestavili žebříček zemí podle připravenosti na elektrifikovanou nákladní silniční dopravu. V něm se na prvním místě umístilo Norsko, za ním pak Nizozemsko a Švýcarsko. Mezi prvních pět náleží také Švédsko a Německo.

Česká republika se, stejně jako Polsko a Slovensko, umístilo na začátku třetí desítky. Před námi jsou dokonce i jihoevropské státy jako Itálie, Portugalsko, Španělsko a Francie.

Úplně na chvostu se pak nalézají Bosna a Hercegovina, Albánie a Severní Makedonie.

Vybudování dobíjecích stanic pro kamióny je bohužel ještě obtížnější než v případě stojanů umožňujících dobíjení osobních elektrických aut. Kamión samozřejmě potřebuje větší parkovací místo a také minimální dobíjecí výkon stanice 350 kW.

Navíc dobíjecí místa musejí být umístěna hned vedle silnic, které tvoří koridory transevropské dopravní sítě, protože dopravci nedovolují řidičům sjíždět z trasy a ztrácet tak čas a zvyšovat náklady.

Nabíječky pro kamióny se začnou ve větší míře stavět zřejmě během příštího a přespříštího roku. Podle nového nařízení Evropské komise totiž od roku 2025 musí být nabíjecí místa pro těžká nákladní vozidla podél hlavní silniční sítě umístěny každých šedesát kilometrů. Nabíjecí výkon je pak stanoven právě na oněch 350 kW.

Autonaelektřinu.cz