Na Dni za obnovu lesa budou lidé na osmi místech po celé ČR sázet stromky

Hradec Králové - Na osmi místech v Česku dnes budou moci lidé při akci Den za obnovu lesa poznat práci v lese, jeho ochranu a výchovu. Budou i sázet stromky nebo stavět oplocení nových výsadeb. Akci pořádá počtvrté státní podnik Lesy České republiky, který spravuje téměř polovinu lesů v zemi. Poprvé se akce, na níž se čekají tisíce lidí, konala v roce 2019 v době vrcholící kůrovcové kalamity.

Lesníci lidem také ukážou, jak budou vypadat nové lesy po kalamitě. Takzvané lesy nové generace by měly být podle Lesů ČR druhově bohatší, měly by lépe zadržet vodu, pročistit vzduch a ochladit okolní krajinu. Měly by mít vyšší zastoupení listnatých dřevin.

"Den za obnovu lesa má být spojením práce v lese s poznáním a zábavou v přírodě pro celou rodinu. Počty vysázených sazenic nebudou tím hlavním," řekla ČTK mluvčí LČR Eva Jouklová. Program bude na každém místě mírně odlišný. Lesníci například ukážou práci v lese s koňmi, lidé uvidí sovy, dravce a zvířata ze záchranných stanic. Houbaři ocení mykologickou poradnu, ostatní například ukázky loveckých zbraní nebo historických motorových pil a lesnické techniky. Někde budou stromolezci sbírat semena v korunách stromů. Všude budou moci lidé ochutnat jídla ze zvěřiny.

Kůrovcová kalamita v českých lesích naplno vypukla v roce 2018. Na vrcholu byla v letech 2019 a 2020, předloni ustupovala a loni se již podnik na většině území vrátil k normálnímu způsobu hospodaření. První ročník Dnů za obnovu lesa navštívilo 31.000 lidí. Loňský ročník s návštěvou asi 6500 lidí a vysázením 34.000 stromků poznamenalo nepříznivé počasí. V roce 2020 se akce kvůli epidemii koronaviru nekonala.