Na dnešek připadá podle Deloitte den daňové svobody

Praha - Na dnešní den připadá podle výpočtů společnosti Deloitte den daňové svobody. Daňoví poplatníci tak v letošním roce pracovali na odvod daní 174 dní, tedy o jeden den méně než loni. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby jeho celý příjem připadá státu.

Přibližně stejně jako Češi jsou na tom letos Němci a Slovinci. Nejvíce dnů budou daně pro stát odvádět poplatníci ve Francii, naopak nejméně v Rumunsku a Bulharsku.

"V roce 2019 by měla celková daňová zátěž v české ekonomice mírně klesnout. Pomohlo tomu přeřazení vybraných služeb a zboží ze základní sazby DPH do první či druhé snížené sazby DPH. Měnila se také celá řada parametrů daně z příjmu fyzických osob. V rámci spotřebních daní bylo nově zavedeno zdanění zahřívaných tabákových výrobků," uvedl již dříve hlavní ekonom Deloitte David Marek. Zároveň ale upozornil, že dlouhodobě míra zdanění v Česku stoupá a již nyní podle data daňové svobody patří ČR do horní poloviny zemí EU podle výše celkové daňové zátěže.

Metodika Deloitte pro výpočet dne daňové svobody rozděluje rok na dvě části v poměru odpovídajícím podílu celkových daňových příjmů vládního sektoru a čistého národního důchodu.

Výpočet dne daňové svobody v ČR také provádí Liberální institut. Ten využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu. Podle Liberálního institutu nastal v ČR den daňového svobody 28. května.

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, včetně termínu, kdy nastane den daňové svobody:

Počet dnů, které letos budou daňoví poplatníci ve vybraných zemích EU pracovat na odvod daní pro stát, včetně termínu, kdy nastane den daňové svobody:

Země Počet dnů Den daňové svobody Rumunsko 114 24.4. Bulharsko 121 1.5. Litva 129 9.5. Lotyšsko 144 24.5. Estonsko 145 25.5. Kypr 145 25.5. Velká Británie 148 28.5. Malta 150 30.5. Polsko 151 31.5. Španělsko 152 1.6. Slovensko 153 2.6. Irsko 154 3.6. Norsko 164 13.6. Portugalsko 166 15.6. Nizozemsko 168 17.6. Slovinsko 170 19.6. Německo 173 22.6. Česká republika 174 23.6. Maďarsko 182 1.7. Řecko 183 2.7. Itálie 185 4.7. Rakousko 188 7.7. Finsko 190 9.7. Švédsko 192 11.7. Dánsko 201 20.7. Belgie 206 25.7. Francie 209 28.7.

Zdroj: Deloitte