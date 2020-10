Na dně Středozemního moře leží přes milion tun plastového odpadu

Gland (Švýcarsko) - Ve Středozemním moři končí každý rok 229.000 tun plastového odpadu. Odhad uvádí zpráva, kterou dnes zveřejnil Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN). Celkově se na dně Středozemního moře nachází podle odhadu IUCN zhruba 1,2 milionu tun plastu. Pokud nebudou přijata příslušná opatření, množství plastového odpadu, které každoročně končí ve Středozemním moři, se může do konce roku 2040 více než zdvojnásobit na 500.000 tun ročně.

Nejvíce k znečistění plastovým odpadem přispívá Egypt s 74.000 tunami ročně. Následují Itálie (34.000 tun ročně) a Turecko (24.000 tun ročně). Rozpočítá-li se množství na hlavu, pak jsou v čele žebříčku balkánské země jako Černá Hora, Albánie či Bosna a Hercegovina. Velké množství plastu vypuštěného do moře podle zprávy způsobují špatné nakládání s odpady a vysoký počet obyvatel na pobřeží.

Množství odpadu, jež končí v moři, ale představuje jen zlomek celkové výroby plastu v regionu. Tu zpráva odhaduje na 38 milionů tun ročně.

"Znečištění plastovým odpadem může vést k dlouhodobým škodám na suchozemských i mořských ekosystémech," uvedla Mina Eppsová z IUCN. Některé druhy plastů malých velikostí polykají ryby a další mořské organismy, odpad navíc může do okolního prostředí pouštět toxické látky.

Ke snížení množství plastového odpadu, jež končí v moři, může přispět zlepšení recyklace a odpadového hospodářství. Zavedení nejvyšších standardů nakládání s odpadky by vedlo ke snížení množství až o 50.000 tun ročně. O podobnou hmotnost by se množství odpadu vypouštěného do moře snížilo i v případě plošného zákazu používání plastových nákupních tašek.