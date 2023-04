Na Dlaskově statku vynášeli zimu a vítali jaro, připomněli i další zvyky

Turnov (Semilsko) - Na Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova vynášeli zimu a vítali jaro. Zimu symbolizovala figurína zvaná Mařena, Morena či smrtka, kterou účastníci průvodu vhodili do řeky Jizery. Šlo o jeden z řady obyčejů či zvyků, kteří si při dnešní akci mohli připomenout návštěvníci skanzenu, který je národní kulturní památkou.

Vynášení zimy je zvyk spojený s pátou postní neděli – Smrtnou. "V tom jsme byli dnes pozadu, protože Smrtná neděle byla už před téměř 14 dny," řekla ČTK etnografka a spoluorganizátorka dnešní akce Vladimíra Jakouběová. O Smrtné neděli děti, většinou to bývaly dívky, putovaly k potoku či řece, do které Mařenu hodily. "Tam, kde neměly potok, tak Morenu spálily někde za vesnicí," uvedla etnografka. Figurínu naši předci zhotovovali ze dřevěné hole, obalené slámou. Tu oblékli do dívčí košile, ozdobili fábory, věnci, papírovými květinami a korály z bílých vyfouknutých vajec a šnečích ulit. Po utopení Mařeny se pak průvod vracel do vsi s takzvaným lítem. "To je ozdobený stromeček. Má být buď modřínový nebo smrkový a jsou na něm navěšené barevné vejdumky, vyfoukaná obarvená vajíčka, a je to doplněné mašličkami," popsala Jakouběová.

S lítem průvod obešel všechny hospodáře. "Aby jim zajistil v příštím roce dobrou úrodu a aby ochránil celou společnost od různých škůdců a pohrom. Byl to takový začátek hospodářského roku, protože pro naše předky byly Velikonoce nejen křesťanskými svátky, ale byla s nimi spojená celá řada obyčejů, které mají návaznost na ochranu přírody, na zajištění hospodářství," dodala.

Jedním z nich bylo, že dnešní Bílou sobotou končí nejen postní předvelikonoční období, ale zároveň to byl den svěcení ohně. "Na Bílou sobotu se před kostelem pálil oheň, od kterého si hospodyně zapalovaly polénko, které si tam donesly z domu," uvedla Jakouběová. Polénko jim sloužilo k založení takzvaného čistého ohně v jejich kamnech, na kterých připravovaly všechny pokrmy, jež dávaly na stůl o Božím hodu Velikonočním. Z oharků čistého ohně se navíc pro ochranu následující úrody dělaly křížky kolem polí, popelem se sypaly louky a ohořelá dřívka se strkala za trám, aby se domu vyhnul oheň.

Tradičním obřadům a obyčejům bude letos věnována stálá expozice Dlaskova statku, nazvaná je "Od jara do zimy – Rok hospodáře“. V průběhu sezony se bude částečně obměňovat podle toho, o jaké období půjde. Dlaskův statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí patří k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám lidové architektury na severu Čech.