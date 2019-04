Praha - Šestnáctiletý fotbalista Adam Hložek pomohl Spartě v dohrávce 27. kola druhým gólem v nejvyšší soutěži k domácí výhře 2:0 nad Zlínem. Útočník Letenských zužitkoval první vážnější akci svého celku a radoval se z vítězné branky. Už v neděli čeká sparťanského odchovance premiérové derby proti Slavii.

"Těším se hodně. Zápas na Slavii jsem ještě nezažil. Hrál jsem tam se sedmnáctkou, to byl krásný pocit, ale před vyprodaným Edenem ještě ne," řekl novinářům Hložek, který se před téměř měsícem trefil i při triumfu 4:0 nad Plzní.

O úvodní branku Sparty se postaral v 67. minutě. "Dostal jsem výborný balon od Davida. Neohlížel jsem se kolem sebe, neviděl jsem, jestli je za mnou nějaký hráč. Dal jsem si to na dva doteky a docela dobře zakončil," popsal svoji trefu.

"Pocit to byl krásný. V první půli jsme měli docela dost příležitostí vstřelit gól, ale měli jsme tam málo probíhání, málo náběhů. O poločase jsme si to řekli. Z toho jsme dali gól, že David krásně proběhl u lajny a dal mi to hezky pod sebe," prohlásil Hložek.

Souboj se Zlínem Spartě naznačil, na co si bude muset v Edenu dát pozor. "Ukázal nám, že bychom měli být lepší v náběhu za obranu. Je super, že jsme tenhle zápas zvládli a do derby půjdeme na vítězné vlně," radoval se nejmladší sparťan v historii české ligy.

Za Letenské nastoupil v soutěži pojedenácté. "Každým zápasem sbírám víc zkušeností, cítil jsem se dobře v tomhle zápase, tenhle gól je krásný. Je to motivace do další práce," konstatoval Hložek.

Sparta znovu nastoupila bez zraněného Dočkala. "Bořek chybí hodně, umí dát kolmou přihrávku, vystřelit, má přehled o hře," řekl Hložek. Místo Dočkala spoléhají sparťané na Kangu. "Je to podobný typ jako Bořek. Spolupracuje se mi s ním určitě dobře," řekl Hložek o gabonském spoluhráči.

Při děkovačce s diváky věnoval jedné z dívek dres. "Měli jsme to zakázané. Jak tam byl transparent, tak mě kluci k tomu vyhecovali," přiznal.