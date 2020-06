Na demonstracích proti rasismu se v USA opět sešly tisíce lidí

Washington - Tisíce lidí se dnes sešly na demonstracích proti rasismu a policejnímu násilí ve Washingtonu, New Yorku a dalších městech Spojených států. Do ulic lidé znovu vyšli v reakci na smrt černocha George Floyda, kterého v Minneapolisu při zatýkání udusil bělošský policista. Ve Floydově rodném městě se dnes konala pietní akce, informovala agentura AP.

Ve Washingtonu lidé do ulic vyšli navzdory venkovní teplotě přesahující třicet stupňů Celsia. Shromáždili se nedaleko Bílého domu a u Lincolnova památníku. V rukou drželi transparenty s nápisy Bez spravedlnosti není míru, Zastavte rasismus či Nemůžu dýchat. Poslední z vět pronesl Floyd těsně před smrtí. Podle místních médií se protesty obešly bez incidentů.

Kromě Washingtonu, kde podle listu The New York Times do ulic vyšlo už nejméně 6000 lidí, se lidé na demonstracích sešli také v New Yorku, Los Angeles, Filadelfii a dalších městech po celých USA.

V řadě měst ovšem nadále platí zákaz nočního vycházení. Například v New Yorku začíná ve 20:00 místního času (v neděli 2:00 SELČ) a trvá devět hodin. Některá města ale už zákaz nočního vycházení zrušila. Je mezi nimi Washington, Los Angeles či Minneapolis.

Asi stovka protestujících se dnes sešla také u golfového rezortu poblíž Miami na Floridě, který patří prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Protesty se v USA konají v době, kdy se země potýká s epidemií covidu-19. Řada politiků proto demonstranty vyzývá, aby dodržovali rozestupy a zakrývali si ústa a nos rouškami. Například starostka Seattlu Jenny Durkanová dnes vyzvala všechny lidi, kteří se zúčastnili v uplynulém týdnu protestů v jejím městě, aby se nechali otestovat na koronavirus.

Rozsáhlé protesty v USA vypukly poté, co 25. května zemřel černoch George Floyd při policejním zákroku. Policista Derek Chauvin mu při zatýkání klečel bezmála devět minut na krku. Nyní Chauvin, který byl propuštěn z policejních řad, čelí obvinění z vraždy.

Ve městě Raeford v Severní Karolíně, kde se Floyd narodil, se dnes konala pietní ceremonie. V jednom z místních kostelů se lidé mohli zesnulému poklonit u jeho rakve.