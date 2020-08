Na demonstraci v Berlíně vlají vlajky SRN, USA i tolerance

Berlín - Všudypřítomní policisté, připravení těžkooděnci, uzavírky ulic či policejní vrtulníky ve vzduchu nasvědčují, že úřady dnešní berlínskou demonstraci odpůrců karanténních opatření berou velmi vážně. Protest, na kterém organizátoři očekávají přes 20.000 lidí, svolala pravicově populistická uskupení, proti kterým slíbila zakročit krajně levicová hnutí. Nálada, která v davu od rána panuje, ale na násilí neukazuje.

Fotogalerie

Řada protestujících si připravila transparenty s nápisy "Láska, mír a spravedlnost" či "Pravda a právo". "Děláme to pro naše děti," řekla jedna z demonstrantek k důvodům, proč dnes přijela do Berlína. V ruce držela ceduli s nápisem "Naše děti jsou nedotknutelné" a parkem Tiergarten mířila k Braniborské bráně.

"Svoboda, to je to hlavní. Nikdo nám nemůže nic diktovat," řekl další demonstrant, který už u Braniborské brány postával. V pozadí za ním stál kamion s citátem Mahátmy Ghándího "Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti".

Osud dnešní demonstrace byl dlouho nejasný. Berlín ji před několika dny zakázal, což organizátoři označili za politické rozhodnutí. Radnici totiž ovládá koalice sociálních demokratů, postkomunistické levice a ekologická strana Zelení, za protesty pak stojí spíše příznivci pravice. Zákaz nakonec zvrátil soud, který ale nařídil řadu hygienických opatření.

Hlavními podmínkami jsou odstup a roušky. K nošení roušek a dodržování odstupu pravidelně vyzývají policisté i organizátoři, nikoho to ale nezajímá. Zdálo by se, že výjimkou by mohl být muž, který dopoledne u Braniborské brány čekal na další přátele. Roušku nasazenou měl, byla však drátěná, čímž vyjadřoval svůj názor k tomuto preventivnímu prostředku. K vidění bylo i několik lidí, kteří si nasadili masky s dlouhými zobáky po vzoru středověkých lékařů z dob epidemií moru.

Vlajky Německa, Spojených států, Ruska, zástavy někdejší Německé říše či duhové vlajky tolerance vedle sebe nad hlavami davů ukazovaly, že demonstrace se účastní lidé nejrůznějších názorů. Nedaleko bulváru Unter den Linden si tábor zřídili farmáři nespokojení s agrární politikou, hned vedle pochodovala skupina lidí, která se transparentem dožadovala odchodu kancléřky Angely Merkelové.

Před budovou Reichstagu, která je sídlem Spolkového sněmu, se usadila skupina odpůrců nynějšího uspořádání Německa. "Spolková republika Německo je nelegálním útvarem," říká jedna z žen, která drží vlajku někdejšího Pruska. Nelegálnost spolkové republiky vysvětluje tím, že podle ní stále platí ústava Německého císařství z roku 1871. Zájemcům vysvětluje, jaké kroky je nutné učinit k suverenitě. Jedním z nich je nechat se odhlásit z pobytu u spolkových úřadů. Hned také dodala, že aby se předešlo problémům, je pak nutné se znovu přihlásit, tentokrát jako právní osoba.

Další skupiny demonstrantů se shromáždily u nedalekého sídla kancléřky Merkelové. Naopak před zámkem Bellevue, který je oficiální rezidencí německého prezidenta, žádný protest nebyl.

V davu demonstrantů byla slyšet i čeština. To muž ve středních letech po telefonu radil manželce, kudy má jít, aby se opět shledali. ČTK muž řekl, že přijeli do Berlína jako turisté a demonstrace je cestou k Reichstagu překvapila. Zatímco on se přes Braniborskou bránu dostal snadno, jeho ženu zdržel policejní zátaras. Demonstrace se ale těmto manželům ze Zlína líbila. "Něco takového by mělo být i u nás. Stále mění pravidla a nikdo už se v tom nevyzná," řekla žena o českých karanténních opatřeních.