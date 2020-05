Na Děčínsku shořely dvě historické chaty, kulturní památky

Rynartice (Děčínsko) - V Národním parku České Švýcarsko u Rynartic dnes shořely dvě historické chaty, které jsou kulturní památkou. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu. Na místě jsou desítky hasičů, pomáhá vrtulník. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Požár objevili revírníci parku dnes ráno. Oheň zcela zachvátil historické dřevěné chaty soukromého majitele. Jejich dosavadní podoba pocházela z 30. let 20. století.

Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů. Bývalá hájovna a skupina přilehlých objektů byly postaveny v alpském stylu. "Revírníci vyrazili do lesa, protože z něj viděli stoupat kouř. Hledali původně lesní požár a zjistili, že hoří tyto dvě chaty, které donedávna sloužily jako ubytovací a restaurační zařízení," řekl ČTK mluvčí parku Tomáš Salov.

Objekty Na Tokáni nechal postavit rod Kinských. Celkem je to šest staveb, které se později staly kulturní památkou, dvě z nich shořely. "Budovy jsou zajímavé tím, že působí jako sruby, ale vesměs jsou to zděné stavby obložené dřevem. To lze vidět bohužel i z ohořelého torza, vystupují zdi a komíny," řekl ČTK Antonín Kadlec z Národního památkového ústavu (NPÚ). "Ztráta je to velká," poznamenal.

Stavby zasazené do krajiny pod pískovci jsou zvláštní právě kombinací dřeva a zdiva. "Takový typ stavby nemá v regionu obdoby," řekl Kadlec. Památkáři se na místo pojedou podívat příští týden, pořídí dokumentaci toho, co z objektů zbylo. "Patrně se zachovalo zděné torzo a budeme zjišťovat, zda zůstalo něco dalšího," uvedl.