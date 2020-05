Na Děčínsku shořely dvě historické chaty, hasiči místo hlídají

Rynartice (Děčínsko) - V Národním parku České Švýcarsko u Rynartic dnes shořely dvě historické chaty, které jsou kulturní památkou. Hasiči vyhlásili vysoký třetí stupeň požárního poplachu. Na místě byly desítky hasičů, pomáhal i vrtulník. Oheň se rozšířil do lesa ve špatně přístupném skalnatém terénu, hasiči jej před 14:00 dostali pod kontrolu. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. V pondělí chtěl majitel otevřít chaty pro turisty. "Je to šok," řekl ČTK.

Požářiště chat podle aktuálních informací ohledávají vyšetřovatelé, budou pokračovat i v sobotu ráno. Na místě zůstane přes noc jednotka dobrovolných hasičů z Hřenska na Děčínsku. Hasiči podle Marvana ukončí zásah v sobotu. Škodu dnes nejspíš nevyčíslí. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová večer ČTK řekla, že příčinu vzniku požáru policie vyšetřuje, známa by měla být po víkendu.

Požár objevili revírníci parku dnes ráno, hasiči na místo vyjeli před 7:00. Oheň zcela zachvátil historické dřevěné chaty soukromého majitele. "Požár budov je prakticky zlikvidovaný, moc z nich nezbylo," uvedl Marvan. Jejich dosavadní podoba pocházela z 30. let 20. století. Fotoreportér ČTK na místě viděl, že z jedné chaty zůstal prakticky jen komín, z druhé obvodové zdi a měděná střecha.

Video: Na Děčínsku shořely dvě historické chaty

22.05.2020, 16:00, autor: ČTK/Ondřej Hájek, zdroj: ČTK

Další objekty v lokalitě oheň nezasáhl. "Hasí se teď lesní porost, protože požár se rozlezl nahoru do skal a zdolávání je poměrně obtížné," uvedl odpoledne Marvan.

Ohledání místa kriminalisty bude možné až po vychladnutí požářiště. "Zatím nevíme, co bylo příčinou zahoření," řekl odpoledne ČTK mluvčí policie Dan Vítek. "Informace o příčině nemáme, je na to brzo," řekl ČTK ředitel národního parku Pavel Benda. "Byly zasaženy dvě lovecké chaty, které jsou památkově chráněné, z tohoto důvodu je ta ztráta v podstatě nevyčíslitelná," uvedl.

Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů. Bývalá hájovna a skupina přilehlých objektů byly postaveny v alpském stylu. "Revírníci vyrazili do lesa, protože z něj viděli stoupat kouř. Hledali původně lesní požár a zjistili, že hoří tyto dvě chaty, které donedávna sloužily jako ubytovací a restaurační zařízení," řekl ČTK mluvčí parku Tomáš Salov.

V pondělí v chatách chtěli provozovatelé přivítat první hosty. "Čekali jsme s otevřením na pondělí. Měli jsme i spoustu rezervací, to teď budeme muset všechno vyřešit," řekl ČTK za majitele Miroslav Keller. "Když mi zavolali v sedm ráno, že hoří penzion, byl to šok, ale hlavně, že tam nikdo nebyl," uvedl. Škoda podle něj bude velmi vysoká, vyčíslit si ji netroufl.

Objekty Na Tokáni nechal postavit rod Kinských. Celkem je to šest staveb, které se později staly kulturní památkou, dvě z nich shořely. "Budovy jsou zajímavé tím, že působí jako sruby, ale vesměs jsou to zděné stavby obložené dřevem. To lze vidět bohužel i z ohořelého torza, vystupují zdi a komíny," řekl ČTK Antonín Kadlec z Národního památkového ústavu (NPÚ). "Ztráta je to velká," dodal.

Stavby zasazené do krajiny pod pískovci jsou zvláštní právě kombinací dřeva a zdiva. "Takový typ stavby nemá v regionu obdoby," řekl Kadlec. Památkáři se na místo pojedou podívat příští týden, pořídí dokumentaci toho, co z objektů zbylo. "Patrně se zachovalo zděné torzo a budeme zjišťovat, zda zůstalo něco dalšího," uvedl.