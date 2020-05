Na Děčínsku dnes pokračuje vyšetřování požáru historických chat

Hasiči zasahují 22. května 2020 v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic u požáru dvou historických chat, které jsou kulturní památkou. Oheň zcela zachvátil dřevěné objekty soukromého majitele, rozšířil se i do lesa ve špatně přístupném skalnatém terénu. Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů.

Hasiči zasahují 22. května 2020 v Národním parku České Švýcarsko u Rynartic u požáru dvou historických chat, které jsou kulturní památkou. Oheň zcela zachvátil dřevěné objekty soukromého majitele, rozšířil se i do lesa ve špatně přístupném skalnatém terénu. Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů. ČTK/Hájek Ondřej

Rynartice (Děčínsko) - Do dvou historických chat, které v pátek zničil rozsáhlý požár, se dnes vrátí vyšetřovatelé. ČTK to řekl operační důstojník Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Proč začalo hořet, není zatím jasné a ani výši škod doposud nebylo možné stanovit. Lovecký zámeček Na Tokáni postavený na počátku 20. století je kulturní památkou, oheň dvě ze šesti budov v areálu prakticky zničil, škody tak půjdou do milionů.

"Hasiči zůstávají na místě," řekl operační. Znovu podle něj na místo najely jednotky, které v pátek u požáru zasahovaly. "Budou dělat průzkum a buď budou balit hadice, nebo tam budou ještě něco dodělávat. Vyšetřování bude probíhat ještě dnes," dodal. Případ podle něj převzali kriminalisté.

Požár objevili revírníci parku v pátek ráno. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu, na místě zasahovaly desítky hasičů a pomáhal i vrtulník. Oheň se rozšířil do lesa, ve špatně přístupném skalnatém terénu ho hasiči pod kontrolu dostali až po poledni. Vyšetřování příčin požáru začalo už v pátek, dnes bude pokračovat.

Místo požáru zvané Na Tokáni je oblíbeným cílem turistů. Areál patříval rodu Kinských, postavit ho nechali ve stylu švýcarské chaty. "Budovy jsou zajímavé tím, že působí jako sruby, ale vesměs jsou to zděné stavby obložené dřevem. To lze vidět bohužel i z ohořelého torza, vystupují zdi a komíny," řekl ČTK Antonín Kadlec z Národního památkového ústavu (NPÚ). Vyhořelé domy mají soukromého vlastníka, který je chtěl v pondělí otevřít pro turisty.