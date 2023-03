Na dalším postupu po ukončení zápasu hokejové extraligy se mají dohodnout kluby

Olomouc - O osudu dnešního nedohraného utkání mezi hokejisty Olomouce a Karlových Varů na úvod předkola play off extraligy se má rozhodnout do čtvrtka na základě dohody obou klubů. Uvedl to jeden z dvojice hlavních sudích zápasu Jakub Šindel v rozhovoru s novináři a dodal, že v případě neshody rozhodne ředitel soutěže Martin Loukota společně se zástupci Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK), která extraligu řídí.

"Kluby teď podle mých informací dostanou návrh, ke kterému se mají do zítřka vyjádřit a dohodnout se mezi sebou. Jestli se kluby nedohodnou na společné variantě, tak ředitel soutěže společně s APK udělá rozhodnutí, jak bude série dál probíhat. Varianty dohrání nejsou v mé kompetenci, ani tyto informace zatím nemám, ale nabízí se dohrání zápasu nebo zahájení nového zápasu od začátku," uvedl Šindel.

"O nedohraném utkání se rozhodne nejpozději zítra do 11:00," upřesnil pro ČTK Loukota, do kdy chce mít situaci nejpozději vyřešenou.

Zápas, který začal v 18 hodin, byl ukončen po dlouhém čekání, a to po takřka třech hodinách od úvodního buly. Důvodem byla velká díra v ledu u střídačky hostů, kterou způsobila rolba během přestávky při úpravě ledu.

"Čekalo se na opravu a všichni se snažili udělat maximum pro to, aby se dál hrálo. Ani po té dlouhé době nebyla plocha způsobilá k tomu, aby se mohl zápas bezpečně odehrát. Jelikož šlo především o zdraví hráčů, tak jsme se po shodě rozhodli utkání ukončit. Chtěli jsme být co nejvíce transparentní a znát názor všech. Ve výsledku to znamenalo to, že na konci nebyla shoda všech k tomu, aby se pokračovalo," přiblížil Šindel.

Bývalý útočník rozhodoval duel společně s kolegou Tomášem Veselým. V rolích jejich kolegů na čarách byli Tomáš Brejcha a Josef Špůr. Jak Šindel uznal, nebylo vyřčení konečného rozhodnutí snadné. Nakonec ale převážily obavy o zdraví všech aktérů.

"Jakmile se rýha projela napříč, tak to bylo více méně v pořádku. Když na tom místě ale hráč zkusil ostřejší brzdu, tak zavrávoral a podlomil se. Hráči Varů to zkusili a všichni viděli, jak to dopadlo. Základem rozhodnutí byla ochrana zdraví hráčů a fakt, že hřiště nebylo stoprocentně bezpečné," konstatoval Šindel.

"Mohlo se to dohrát a nemuselo se nic stát. Kdybychom se ale rozhodli to dohrát a něco se stalo, tak bychom si to nesli do konce života. To z mého pohledu nemá smysl, proto hodnotím naše konečné rozhodnutí jako dobré," doplnil Šindel.