Na další fázi doučování MŠMT vyčlenilo zhruba 400 milionů korun

Praha - Pro další podporu doučování od ledna do konce školního roku 2021/2022 ministerstvo školství vyčlenilo zhruba 400 milionů korun. Mohou ji využít základní a střední školy a konzervatoře zřizované obcemi a kraji. Oproti podzimu bude možné doučovat žáky všech ročníků středních škol a konzervatoří, nejen závěrečných. Peníze zároveň bude možné využít jen na individuální a skupinové doučování, nikoli na aktivity socializačního charakteru. V dopise, který má ČTK k dispozici, o tom školy informoval náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Jan Mareš.

V základních a středních školách se od září koná doučování, které má ve vzdělávání vyrovnat rozdíly z výuky na dálku v minulých vlnách epidemie covidu-19. Stát na podzimní doučování vyčlenil 250 milionů korun, školy měly peníze vyčerpat do konce prosince. Od nového roku bude doučování pokračovat s podporou evropských peněz z Národního plánu obnovy. Peníze budou krajským úřadům rozepsány do konce ledna, poté budou rozeslány do škol.

Ostatní podmínky využití peněz zůstanou stejné jako na podzim. Odměna pro doučující může činit maximálně 250 korun za hodinu a může být vyplácena pouze formou odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr zaměstnanců škol.

Nezisková organizace EDUin dříve upozornila na potíže škol při čerpání peněz, které jim působí například zařazení doučování do rozvrhů nebo právě proplácení na dohodu o provedení práce a výše odměny za hodinu 250 korun. Podle EDUin by bylo vhodné umožnit školám využívat pro doučování i jiné podoby smluv a finanční ohodnocení zvýšit. Bývalý ministr školství Robert Plaga (za ANO) tehdy uvedl, že jeho úřad chce financování doučování upravit.

Do doučování se mohou nadále zapojit nejen pedagogičtí pracovníci daných škol, ale i odborníci z řad veřejnosti, studenti vysokých škol nebo dobrovolníci po uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Školy mohou též samy nadále rozhodovat o frekvenci doučování pro jednotlivé žáky i o velikostech skupin pro skupinové doučování.

Náměstek také školám připomněl, že do 28. února musejí informovat ministerstvo o způsobu využití peněz určených pro podzimní doučování. Stejná povinnost bude platit i pro nadcházející doučovací období, termín byl stanoven na konec října 2022.

Mareš také uvedl, že peníze na doučování budou poskytnuty i na další dvě období od září do prosince 2022 a od ledna do srpna 2023.

Podle dnešního vyjádření České školní inspekce potřebovalo v důsledku distanční výuky doučování v prvním pololetí aktuálního školního roku 220.000 žáků a studentů. Zhruba 20 procent z nich se do něj ale nezapojilo. Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal řekl, že doučování potřebovalo 180.000 žáků základních škol a 40.000 středoškoláků. Z nich se na ZŠ nezapojilo přes 30.000 žáků a na SŠ více než 15.000 studentů.