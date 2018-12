Praha - Pilota kamionu Tatra Martina Kolomého čeká v lednu jubilejní desátý start na Rallye Dakar, ve kterém by rád vylepšil své dosavadní maximum z roku 2013, kdy skončil pátý. Jednička týmu Buggyra Racing si však uvědomuje, že k úspěchu potřebuje štěstí i plně funkční techniku.

"Úspěch ale bude, když se dostaneme ve zdraví do cíle. Dakar je hodně o štěstí. Jsem velký optimista, ale na druhou stranu si uvědomuji, že už jsme měli hodněkrát různé technické problémy, snad se nám tentokrát vyhnou," přál si Kolomý. "Když bude vše fungovat, jak má, dají se zajíždět pěkné výsledky. Pořád je to ale motorsport a čeká nás hodně dlouhá soutěž," podotkl.

Trať nadcházejícího ročníku legendární soutěže by měla vést hodně v dunách a na písku, což se Kolomému zamlouvá. "Písek mám rád. Doufám jen, že nebudeme vylézat z auta a vykopávat nebo ležet na boku," pousmál se. "V rozježděném písku to bude peklo na zemi," řekl závodník z Bruntálu, který v těchto dnech s dalšími českými piloty trénuje v Dubaji.

Skutečnost, že se bude v roce 2019 závodit jen v Peru, bere jako fakt. "Peru znám a rozhodně to tam nebude snazší. Jak už jsem řekl, myslím, že to bude pekelnější," podotkl Kolomý, v jehož posádce bude opět navigátor Rostislav Plný a mechanik Jiří Stross.

Buggyra pro něj připravila nově postavený speciál Tatra Phoenix. "Je sice nový, ale je to trochu relativní. Tatra je postavená z repasovaných dílů, je tam ale například nová elektrika," řekl Kolomý, který dokázal na Dakaru dvakrát vyhrát etapu.

Často byl v minulosti ze začátku hodně rychlý, ale poté jej přibrzdily technické problémy nebo jezdecké chyby. "Jestli tentokrát nezačneme opatrněji? Nikdo neví, jak kdo to rozjede. Vždy se závod rozjíždí rychle a pak se trochu zvolní. Nevím, jestli to budu hned rvát. Určitě si pojedu to svoje, abych byl vepředu. Uvidíme, jestli se mi to povede. Dakar je někdy ruleta. Buďme rádi, že jedeme s tatrou a vždy ji dokážeme spravit," podotkl.

Stejně jako v minulých letech nezapomněl Kolomý připravit pro tým oblíbené dakarské klobásy. "Vypadají dobře, chutnají výborně. Doufám, že přežijí cestu. Udělali jsme je trochu jinak, tak doufám, že si na nich pochutnáme hned, jak přiletím do Jižní Ameriky," pousmál se pětačtyřicetiletý pilot, který cenný náklad zabalil k vybavení na trajekt. Jedenačtyřicátý ročník Rallye Dakar odstartuje 7. ledna v Limě.