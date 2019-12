Na Dakar se těším jako děti na večerníček, přiznal Kolomý

Ilustrační foto - Česká posádka Martin Kolomý, Rostislav Plný a Jiří Stross s kamionem značky Tatra 17. ledna 2019 na trati závěrečné 10. etapy Rallye Dakar z Pisca do Limy v Peru.

Praha - Martin Kolomý patří mezi nejzkušenější české jezdce startující na Rallye Dakar, nadcházející ročník slavného závodu však pro něj bude specifický. Kolomý doposud startoval v kategorii kamionů, tentokrát se však představí s automobilem Ford. Šestatřicetiletý závodník usedne do druhého vozu týmu Martina Prokopa a bude tak krýt záda české jedničce.

"Bylo to hodně hektické, protože jsem dlouho nevěděl, s čím pojedu. Měl jsem několik nabídek, zkoušel jsem i buggynu, ale tu jsem zamítl, když jsem zjistil, že je tam 130 rychlostní omezení. Pak mi ale Martin nabídl účast na testu a připadal jsme si jako v jiném světě," řekl Kolomý.

"Na začátku mi přišlo, že neumím jezdit a půjdu vrátit licenci. Když jsem jel podruhé potřetí, tak jsem viděl, že mi to jde. Sžil jsem se s tím. Teď už se na těším na Dakar jako děti na večerníček," pousmál se.

Kolomý si ale musí dávat pozor, že nesedí v osmitunovém kamionu, ale v malém autě. "Člověk musí být více koncentrovaný, neodpustí to chyby. Byl jsem zvyklý, že si třeba zkrátím cestu, protože z kamionu více vidím dolů. S autem se musí jet hodně čistá stopa. Je rychlejší, lépe to brzdí. Je to jiný svět, proto v tom jezdí velcí kluci. Asi nic lepšího není," řekl rodák z Bruntálu.

Vítěz dvou dakarských etap byl v minulých letech členem týmu Buggyra Racing, s kterým se nerozešel úplně v dobrém. I proto musel dlouho čekat, než vyřešil svou budoucnost. Až do konce října měl totiž s týmem smlouvu.

"Takže jsem nemohl odjet žádný závod a nemohl jsem ani testovat. Dakar je ale dlouhý a první dvě etapy budou na test stačit, pak s tím budeme bojovat," pousmál se Kolomý, který si pro Dakar 2020 nestanovil konkrétní cíle. "Chci si to užít, zajezdit si. Teď nedokážu říct, jak s tím autem pojedu," řekl.

Kolomý by teoreticky měl na Dakaru krýt záda Prokopovi a v případě nutnosti mu pomoct. "Myslím si, že ho ani nedojedu. Pro mě je to nultý ročník a budu rád, když pofičím. A když nebudu mít technické problémy, tak si zajedeme pěkné výsledky. Samozřejmě, že jsme domluveni, že když Martin nabourá nebo bude mít problémy, tak zastavím. Zastavil bych ale i tak," uvedl.

Příští ročník legendární rallye se pojede premiérově v Saúdské Arábii, Kolomý však změnu neřeší. "Do poslední chvíle jsem se rozhodoval, zda jet nebo ne. Informace o trati jsem tak nezjišťoval. Myslím si ale, že bude hodně pěkná. Rychlá. Bude hodně písku, pisty, s tím nemám problém," dodal Kolomý.