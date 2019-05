Na D8 na Ústecku začínají dopravní omezení, skončí v srpnu

Ilustrační foto - Řidičům se 20. září v 15:oo hodin otevře bez omezení u Prackovic nejnovější část dálnice D8. Kvůli nestabilitě podloží byl provoz na prackovické estakádě sveden do jednoho jízdního pruhu. D8 je dnes od 5:00 zcela uzavřená - doprava je svedena na silnici I/8 z Lovosic na Teplice a na I/30 z Lovosic podél Labe do Ústí. Na snímku dělníci dodělávají poslední práce v tunelu u Prackovic krátce před úplným otevřením dálnice.

Ilustrační foto - Řidičům se 20. září v 15:oo hodin otevře bez omezení u Prackovic nejnovější část dálnice D8. Kvůli nestabilitě podloží byl provoz na prackovické estakádě sveden do jednoho jízdního pruhu. D8 je dnes od 5:00 zcela uzavřená - doprava je svedena na silnici I/8 z Lovosic na Teplice a na I/30 z Lovosic podél Labe do Ústí. Na snímku dělníci dodělávají poslední práce v tunelu u Prackovic krátce před úplným otevřením dálnice. ČTK/Zavoral Libor

Ústí nad Labem - Snížená rychlost na 80 kilometrů v hodině a doprava svedená v obou směrech do jednoho jízdního směru čekají od pondělní půlnoci na řidiče, kteří pojedou po dálnici D8 v úseku od tunelu Panská směrem do Německa. Dopravní omezení pocítí už dnes, kdy budou pracovníci údržby rozmisťovat dopravní značení a rozmontovávat svodidla. ČTK to řekla Radka Tvrzníková z dálniční policie v Řehlovicích.

Omezení, které podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic Jana Studeckého potrvá až do konce srpna, představuje podle policistů riziko dopravních nehod. "Při takhle dlouhém omezení na dálnici a zhuštění dopravy je vysoké riziko, že se něco přihodí," řekla Tvrzníková. Tak dlouhodobé omezení provozu v tunelech nepamatuje. "Zatím probíhaly maximálně třídenní uzavírky při údržbě tunelů," dodala.

Policisté proto na D8 nasadí dvě hlídky na motocyklech a třetí dvoučlennou v automobilu. "Motocykl se bude v případě potřeby snáz proplétat v provozu a dostane se rychleji na místo," konstatovala Tvrzníková. Kvůli novému režimu na opravované dálnici museli policisté změnit systém služeb, aby vyhovoval aktuální situaci.

Dálnice se podle Studeckého bude opravovat v několika etapách v úseku mezi 83. a 92. kilometrem. "Začíná se pravou stranou ve směru na Německo, zhruba 600 metrů před tunely Panenská, kde budou práce probíhat téměř měsíc," zmínil. Následovat budou od poloviny července práce na levé části dálnice. Podle mluvčího ŘSD dojde na každé straně zhruba po 16 dnech ke zprovoznění prvních čtyř kilometrů. "Je to z důvodu minimalizování zvýšeného rizika vyplývajícího z uzavírky tunelů," uvedl Studecký. Ředitelství silnic a dálnic za opravy zaplatí 103,4 miliony korun.

Řidiči proto musí počítat s tím, že se při nehodách budou tvořit kolony. Objízdné trasy u D8 v Ústeckém kraji přitom nejsou přesně stanoveny. Policisté se tak často setkávají s tím, že řidiči, kteří se snaží zácpám vyhnout, se podle navigace vracejí znovu na kritické úseky dálnice. "Problém bude s objízdnými trasami, protože kamiony vzhledem k tonáži nesmí ani přes Cínovec ani přes Petrovice," sdělila ČTK už dříve Tvrzníková. Právě v tomto směru policie odklání provoz při vážných nehodách. "Nákladní automobily tak zůstanou na dálnici stát nebo by musely jet větším okruhem až někam na Cheb nebo na Šebík," dodala Tvrzníková.