Na D6 až do Karlových Varů by mělo být možné jezdit 130 km/h

Krušovice (Rakovnicko) - Na dálnici D6 až do Karlových Varů by mělo být možné jezdit 130 kilometrů za hodinu. Ministerstvo dopravy přehodnotí několik let starý plán, podle něhož měla být na připravované části dálnice rychlost omezena na 110 kilometrů za hodinu. Novinářům to při dnešní návštěvě rozestavěného úseku D6 u Krušovic řekli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO).

Na připravované části dálnice D6 mezi Karlovými Vary a Bošovem plánovalo ministerstvo dopravy zúženou variantu s šířkou 21,5 metru a maximální rychlostí 110 kilometrů za hodinu. Důvodem měla být úspora nákladů, zhruba jedné miliardy korun, a také údajná menší hustota dopravy. Karlovarský kraj s tím nesouhlasí. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) je nesmysl, že by do Bošova byla hustota dopravy malá a od Bošova do Prahy už velká.

Ministr dopravy se podle svých slov začne přehodnocením plánů zabývat ještě dnes. "Já myslím, že tam není o čem přemýšlet," doplnil premiér Babiš.

Pro část D6, kde měla být rychlost omezena, je připravena studie vlivu na životní prostředí pro širší variantu silnice, tedy s šířkou 25,5 metru a rychlostí 130 kilometrů za hodinu. Přehodnocení plánu tedy zřejmě neznamená, že bude potřeba studii znovu zpracovat.

Ředitelství silnic a dálnic nyní pokračuje ve stavbě úseků D6 ve Středočeském kraji, a to obchvatu Řevničova a úseku Nové Strašecí - Řevničov. Oba by měla být hotovy na konci roku 2020. Celá dálnice do Karlových Varů by měla být podle současných předpokladů dostavěna v roce 2026.