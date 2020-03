Na D2 je u přechodu na Slovensko asi desetikilometrová kolona

Lanžhot (Břeclavsko)/Harrachov (Semilsko) - Na D2 je na přechodu Lanžhot směr Slovensko 10kilometrová kolona kamionů,jsou tam kontroly kvůli koronaviru. Problémy jsou už na hranicích s Maďarskem. Provoz na přechodu do Polska v Náchodě je plynulý a bez kolon kamionů. I situace před česko-polským hraničním přechodem v Harrachově se uklidnila, kolona je zhruba kilometr. Do Harrachova znovu začaly jezdit autobusy. Bez kolon je příjezd k hranicím v Moravskoslezském kraji.

Kolona na D2 dosahovala v úterý i ve středu zhruba k Rakvicím. Dnes před 8:00 stála kolona zhruba ke sjezdu na Břeclav. Přes Lanžhot se vzhledem ke komplikované dopravní situaci na slovenské dálnici v úterý odpoledne dostalo ve vlnách zhruba vždy 100 kamionů, přechod byl jinak uzavřený. Ve středu byl přechod otevřený až k večeru, následně se opět zavíral. Ředitelství silnic a dálnic ve středu řidičům rozváželo pitnou vodu.

"Řidiče kamionů vyzýváme, ať neblokují levý jízdní pruh. Řidičům osobních aut doporučujeme na D2 ve směru na Slovensko nevjíždět a využít alternativní trasy, například II/425," uvedla policie na svém webu. Informační tabule na dálnici na 43. kilometru řidiče upozorňovala na dopravní kolaps.

O půlnoci z neděle na pondělí začal platit zákaz cestování českých občanů kamkoli do zahraničí. Cizinci naopak nesmí do České republiky. Pro přepravu zboží zůstaly hranice otevřené. Z vydaných restrikcí existují výjimky, například pro lidi jezdící přes hranice za prací.

Provoz na přechodu do Polska v Náchodě je bez kolon

Provoz na hraničním přechodu do Polska v Náchodě byl dnes ráno plynulý a bez kolon kamionů. Kolona nákladních aut, která ještě ve středu večer stála mezi Náchodem a Českou Skalicí, se v noci rozjela. ČTK to řekla mluvčí policie Iva Kormošová.

Kolony se před přechodem Náchod tvořily od pondělního rána, kdy Poláci na přechodu zahájili kvůli pandemii COVID-19 důkladné kontroly lidí vstupujících do země. Ve středu ráno konec kolony dosahoval až na dálnici D11 u 50 kilometrů vzdáleného Hradce Králové. Následně Poláci výrazně zrychlili odbavování kamionů a kolona se začala zmenšovat.

Přechod Náchod - Kudowa Slone je jediným přechodem v Královéhradeckém kraji, který odbavuje kamiony. Ve čtvrtek byl otevřen ještě hraniční přechod Královec - Lubawka, který však mohou využívat jen vozidla s hmotností do devíti tun. Ostatní hraniční přechody v kraji jsou uzavřené.

Situace na hranicích v Harrachově se uklidnila, autobusy jezdí

Aktuálně před přechodem stojí zhruba kilometrová kolona kamionů, a dopravci tak mohli obnovit autobusové spojení do Harrachova. Ve středu sahala kolona až k Desné a do Harrachova se dalo dojet jen vlakem. Ranní spoje doprovázela policie, teď už je ale provoz bez problémů, řekl dnes ČTK dispečer společnosti Korid LK, která koordinuje veřejnou dopravu v Libereckém kraji.

Na polské straně se zrychlilo odbavování. Podle krajského mluvčího policie Vojtěcha Robovského pomohla také opatření policie, která ve středu začala odstavovat kamiony na I/10 už u Turnova a také na D10, a tak se podařilo udržet silnici průjezdnou. Na výjezdu z Česka odbavili v Harrachově za posledních 24 hodin 1475 automobilů, do země jich přijelo 472. Většinou šlo o kamiony.

V Libereckém kraji je otevřený ještě česko-německý přechod Petrovice-Lückendorf, který slouží jen pendlerům cestujícím přes hranice za prací. Za posledních 24 hodin tudy projelo 158 aut směrem do Česka a stovka jich mířila do Německa. "Odepřen byl vjezd do Česka pěti osobám a do Německa čtyřem lidem," doplnil Robovský.

Polsko v neděli zakázalo vstup cizincům do země a zavedlo důsledné kontroly. Na hranici s Českem zůstaly otevřené jen hraniční přechody v Harrachově, Náchodě a Českém Těšíně. Ve středu k nim přibyly další tři přechody - Královec na Trutnovsku, Mikulovice na Jesenicku a Závada v Petrovicích na Karvinsku.

Příjezd k hranicím je v Moravskoslezském kraji bez kolon

Příjezdové silnice k hranicím s Polskem jsou dnes bez kolon. Průjezd je plynulý. ČTK to sdělila policejní mluvčí Soňa Štětínská. U hranic s Polskem se tvořily dlouhé kolony od počátku týdne. Ve středu například v Chotěbuzi na Karvinsku kolona automobilů dosahovala více než 20 kilometrů.

"Policisté po celou dobu, kdy se na silnicích směrem k hraničním přechodům do Polska tvořily kolony, usměrňovali dopravu a obecně činili maximum pro bezpečnost účastníků silničního provozu. Děkujeme, že řidiči pamatovali na záchranářskou uličku," uvedla Štětínská.

Poláci na hranicích zavedli kontroly související s opařeními v boji s šířením nemoci COVID-19. Česko zakázalo cestování svých občanů kamkoli do zahraničí, cizinci naopak nesmí do České republiky. Lidé, kteří jezdí přes hranice za prací, ale mají výjimku. V Moravskoslezském kraji se od pondělí mohlo jezdit jen přes tři přechody, ve středu k nim přibyl čtvrtý, pro osobní auta se otevřel přechod Závada v Petrovicích u Karviné.